mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 января, 04:36

Published 9 января, 04:36

Modified 9 января, 05:03

Updated 9 января, 05:03

Аномальная погода ожидается в Башкирии

Аномальная погода ожидается в Башкирии

Обновлено 9 января 2025, 05:03
Фото: 1MI.
Плюсовая температура в выходные дни и опасная ситуация сложатся на дорогах Башкортостана, сообщает Башгидрометцентр в четверг, 9 января.

Прогноз погоды в Уфе и Башкирии Башгидрометцентра на ближайшие дни мало похож на январский. Так, в четверг, 9 января 2025, ожидается серьёзное ухудшение ситуации на дорогах: гололед, снежный накат и заносы. Температура воздуха днём составит ноль градусов.

В пятницу, 10 января, ожидаемая температура ночью составит -2°С… -7°С, днем +1°С… -4°С.Ближайшие дни температура воздуха не изменится до январской нормы. В выходные столбик термометров в Уфе и Башкирии по прогнозу погоды поднимется до +2°С. Далее ожидается существенное похолодание.

Метель беспощадно накрыла Уфу
Узнать подробнее
Читайте также:
Три зимние беды угрожают БашкирииВ Башкирии перекрыли четыре региональные дорогиУфа встала в будничные пробки
#Светлана Мирсаева#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Погода#Башкортостан#Дороги#Благовещенск#Прогноз погоды#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Транспорт#Салават#Нефтекамск#Гололед#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Температура#Белебей#Башгидрометцентр#Мелеуз#Янаул#Аномальная погода#Снежный накат#Заносы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика