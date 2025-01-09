Аномальная погода ожидается в Башкирии

Posted 9 января, 04:36
Published 9 января, 04:36
Modified 9 января, 05:03
Updated 9 января, 05:03
Прогноз погоды в Уфе и Башкирии Башгидрометцентра на ближайшие дни мало похож на январский. Так, в четверг, 9 января 2025, ожидается серьёзное ухудшение ситуации на дорогах: гололед, снежный накат и заносы. Температура воздуха днём составит ноль градусов.
В пятницу, 10 января, ожидаемая температура ночью составит -2°С… -7°С, днем +1°С… -4°С.Ближайшие дни температура воздуха не изменится до январской нормы. В выходные столбик термометров в Уфе и Башкирии по прогнозу погоды поднимется до +2°С. Далее ожидается существенное похолодание.