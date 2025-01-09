Аномальная погода ожидается в Башкирии

Прогноз погоды в Уфе и Башкирии Башгидрометцентра на ближайшие дни мало похож на январский. Так, в четверг, 9 января 2025, ожидается серьёзное ухудшение ситуации на дорогах: гололед, снежный накат и заносы. Температура воздуха днём составит ноль градусов.