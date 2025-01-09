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Posted 9 января, 15:07

Published 9 января, 15:07

Modified 9 января, 15:07

Updated 9 января, 15:07

На семейную ипотеку можно построить дом в Уфе

На семейную ипотеку можно построить дом в Уфе

9 января 2025, 15:07
Фото: 1MI.
Для строительства своего дома можно будет использовать кредиты с господдержкой, сообщает о нововведениях эксперты Национального банка по Республике Башкортостан в четверг, 9 января.

С 1 марта 2025 года деньги по семейной и IT-ипотеке можно будет направить не только на покупку квартиры у застройщика, но и на строительство частного дома. Использовать льготные жилищные можно будет во всех регионах России, в том числе — Башкирии и Уфе.

Будущие жильцы должны выполнить следующие условия:

  • заключить договор строительного подряда с организацией или индивидуальным предпринимателем, зарегистрированными в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС);
  • выбрать один из типовых проектов или домокомплектов, которые строитель указал в ЕИСЖС;
  • для оплаты услуг строительной компании открыть счет эскроу в одном из уполномоченных банков. Деньги на таких счетах защищены системой страхования вкладов в пределах 10 млн рублей. А подрядчик может их получить только после того, как человек зарегистрирует право собственности на построенный дом.

Кроме того, с 1 марта для оплаты строительства своего дома можно будет использовать сразу весь материнский капитал. Пока до начала стройки разрешается получить только половину маткапитала на оплату работ. А вторую половину — лишь через полгода и при условии, что фундамент, стены и крыша уже готовы.

Семейная ипотека не снизит цены на квартиры в Уфе
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Ранее эксперты оценили перспективы динамики цен на квартиры в Уфе в связи с отменой лимитов по семейной ипотеке в России.

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