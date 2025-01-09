На семейную ипотеку можно построить дом в Уфе

Кроме того, с 1 марта для оплаты строительства своего дома можно будет использовать сразу весь материнский капитал. Пока до начала стройки разрешается получить только половину маткапитала на оплату работ. А вторую половину — лишь через полгода и при условии, что фундамент, стены и крыша уже готовы.