На семейную ипотеку можно построить дом в Уфе

Posted 9 января, 15:07
Published 9 января, 15:07
Modified 9 января, 15:07
Updated 9 января, 15:07
С 1 марта 2025 года деньги по семейной и IT-ипотеке можно будет направить не только на покупку квартиры у застройщика, но и на строительство частного дома. Использовать льготные жилищные можно будет во всех регионах России, в том числе — Башкирии и Уфе.
Будущие жильцы должны выполнить следующие условия:
Кроме того, с 1 марта для оплаты строительства своего дома можно будет использовать сразу весь материнский капитал. Пока до начала стройки разрешается получить только половину маткапитала на оплату работ. А вторую половину — лишь через полгода и при условии, что фундамент, стены и крыша уже готовы.
Ранее эксперты оценили перспективы динамики цен на квартиры в Уфе в связи с отменой лимитов по семейной ипотеке в России.