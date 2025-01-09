На помощь к шикарной шатенке отправили целый отряд спасателей в Башкирии

Posted 9 января, 05:12
Published 9 января, 05:12
Modified 9 января, 05:12
Updated 9 января, 05:12
Неподалеку от базы отдыха в Кармаскалинском районе туристы, прогуливаясь 7 января по зимним горам Башкирии, заметили упавшую в ущелье косулю. Отдыхающие не рискнули вытаскивать животное своими силами и вызвали спасателей. Туристы обратились в службу «112». На их обращение оперативно отреагировали.
Прибывшим на помощь сотрудникам Госкомитета пришлось спуститься в ущелье, положить травмированное животное на специальные носилки и аккуратно транспортировать ее на поверхность. Спасательная операция прошла успешно. Испуганную грациозную лесную жительницу вызволили из беды.
Спасенную горную красавицу передали ветеринарам. А туристам напомнили, что поведение диких животных в стрессовых ситуациях становится слишком непредсказуемым и опасным — попытки помощи могут навредить и животному, и вам. Лучшее, что вы можете сделать — вызвать на помощь специалистов. Позвонившие спасателям туристы действовали в сложной ситуации верно.