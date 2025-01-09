На помощь к шикарной шатенке отправили целый отряд спасателей в Башкирии

Спасенную горную красавицу передали ветеринарам. А туристам напомнили, что поведение диких животных в стрессовых ситуациях становится слишком непредсказуемым и опасным — попытки помощи могут навредить и животному, и вам. Лучшее, что вы можете сделать — вызвать на помощь специалистов. Позвонившие спасателям туристы действовали в сложной ситуации верно.