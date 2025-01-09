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Posted 9 января, 04:19

Published 9 января, 04:19

Modified 9 января, 04:21

Updated 9 января, 04:21

Уфу завалило снегом

Метель беспощадно накрыла Уфу

9 января 2025, 04:19
Фото: администрация Октябрьского района Уфы.

Уфу завалило снегом

На столицу Башкирии обрушился сильный снегопад — коммунальщики пытаются справиться со стихией, сообщает в четверг, 9 января, администрация Октябрьского района.

Своё обращение к горожанам администрация Октябрьского района Уфы начала с фразы: «Сегодня метель беспощадно накрыла город белоснежным покрывалом, затрудняя передвижение по улицам». Впрочем, чиновники просят горожан не унывать — коммунальщики уже вышли чистить проезжие части и пешеходные тротуары Уфы. Городские власти заверяют, что борьба с последствиями капризов зимней погоды идёт круглосуточно.

Ранее Министерство транспорта и дорог Башкирии сообщило, что утром в четверг, 9 января, на дежурство по Уфе вышли 180 единиц коммунальной техники. Между тем, скорость движения на основных транспортных артериях Уфы утром упала ниже 30 км/ч.

Фото: администрация Октябрьского района Уфы
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Как добавили в администрации Кировского района, сегодня погода в Уфе будет «крутиться» возле ноля градусов.

— 9 января в Уфе ожидается облачная погода со снегом, вероятность выпадения которого составляет до 99%. Температуру воздуха утром синоптики обещают на уровне -3°С, днем — -2…-3°С, вечером -1°С…-2°С. Ночью с четверга на пятницу будет от — 1°С до +1°С, — отметили чиновники.

Автомобилистов просят быть предельно внимательными. Их просят не только осторожно водить, но и парковаться так, чтобы не мешать уборке Уфы от снега.

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