Метель беспощадно накрыла Уфу

Posted 9 января, 04:19
Published 9 января, 04:19
Modified 9 января, 04:21
Updated 9 января, 04:21
Своё обращение к горожанам администрация Октябрьского района Уфы начала с фразы: «Сегодня метель беспощадно накрыла город белоснежным покрывалом, затрудняя передвижение по улицам». Впрочем, чиновники просят горожан не унывать — коммунальщики уже вышли чистить проезжие части и пешеходные тротуары Уфы. Городские власти заверяют, что борьба с последствиями капризов зимней погоды идёт круглосуточно.
Ранее Министерство транспорта и дорог Башкирии сообщило, что утром в четверг, 9 января, на дежурство по Уфе вышли 180 единиц коммунальной техники. Между тем, скорость движения на основных транспортных артериях Уфы утром упала ниже 30 км/ч.
Как добавили в администрации Кировского района, сегодня погода в Уфе будет «крутиться» возле ноля градусов.
— 9 января в Уфе ожидается облачная погода со снегом, вероятность выпадения которого составляет до 99%. Температуру воздуха утром синоптики обещают на уровне -3°С, днем — -2…-3°С, вечером -1°С…-2°С. Ночью с четверга на пятницу будет от — 1°С до +1°С, — отметили чиновники.
Автомобилистов просят быть предельно внимательными. Их просят не только осторожно водить, но и парковаться так, чтобы не мешать уборке Уфы от снега.