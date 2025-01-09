Метель беспощадно накрыла Уфу

Своё обращение к горожанам администрация Октябрьского района Уфы начала с фразы: «Сегодня метель беспощадно накрыла город белоснежным покрывалом, затрудняя передвижение по улицам». Впрочем, чиновники просят горожан не унывать — коммунальщики уже вышли чистить проезжие части и пешеходные тротуары Уфы. Городские власти заверяют, что борьба с последствиями капризов зимней погоды идёт круглосуточно.