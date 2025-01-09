Кумыс и лечебные грязи принесли славу Башкирии

Posted 9 января, 07:49
Published 9 января, 07:49
Modified 9 января, 07:49
Updated 9 января, 07:49
Республика Башкортостан вошла в топ-10 регионов России по популярности санаторно-курортного отдыха по итогам 2024 года и перспективам спроса в 2025 году. В списке Башкирия оказалась на девятой строчке.
— Санатории Башкортостана становятся всё более востребованными в сфере оздоровительного туризма благодаря уникальным природным богатствам, использованию лечебных грязей, кумыса, геотермальных источников и богатому культурному наследию, — подчеркивают в «ТурСтате».
Специалисты перечислили лучшие санатории Башкирии. Эксперты считают, что в 2025 году в Республике Башкортостан повышенным спросом будут пользоваться следующие три локации:
Рейтинг санаториев формируется на основе анализа предварительных запросов, раннего бронирования путёвок, эффективности лечебных методик, квалификации медицинского персонала, качества предоставляемых услуг, экологической обстановки в регионах, отзывов отдыхающих и доступности цен.