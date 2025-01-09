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Posted 9 января, 07:49

Published 9 января, 07:49

Modified 9 января, 07:49

Updated 9 января, 07:49

Башкортостан попал в топ-10 локаций отдыха в России

Кумыс и лечебные грязи принесли славу Башкирии

9 января 2025, 07:49
Фото: rbth.com.

Башкортостан попал в топ-10 локаций отдыха в России

Эксперты составили рейтинг санаториев регионов страны в 2024 году и перечислили причины успеха у отдыхающих, сообщает в четверг, 9 января, сервис «ТурСтат».

Республика Башкортостан вошла в топ-10 регионов России по популярности санаторно-курортного отдыха по итогам 2024 года и перспективам спроса в 2025 году. В списке Башкирия оказалась на девятой строчке.

— Санатории Башкортостана становятся всё более востребованными в сфере оздоровительного туризма благодаря уникальным природным богатствам, использованию лечебных грязей, кумыса, геотермальных источников и богатому культурному наследию, — подчеркивают в «ТурСтате».

Специалисты перечислили лучшие санатории Башкирии. Эксперты считают, что в 2025 году в Республике Башкортостан повышенным спросом будут пользоваться следующие три локации:

  • Санаторий «Юматово»
  • Санаторий «Янган-Тау»
  • Санаторий «Танып».

Рейтинг санаториев формируется на основе анализа предварительных запросов, раннего бронирования путёвок, эффективности лечебных методик, квалификации медицинского персонала, качества предоставляемых услуг, экологической обстановки в регионах, отзывов отдыхающих и доступности цен.

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Напомним, ранее Роспотребнадзор нашел нарушения в работе горнолыжного центра в Башкирии.

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