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Posted 9 января, 09:00

Published 9 января, 09:00

Modified 9 января, 11:20

Updated 9 января, 11:20

Когда убирать новогоднюю ёлку в 2025, чтобы привлечь удачу и деньги

Когда убирать новогоднюю ёлку в 2025, чтобы привлечь удачу и деньги

9 января 2025, 09:00
Фото: 1MI. Когда убирать новогоднюю ёлку в 2025, чтобы привлечь удачу и деньги
Почему затягивать с уборкой праздничного декора опасно для вашего настроения, а выбор правильной даты может стать первым шагом к позитивным переменам? Эксперты раскрыли детали.

С окончанием праздников новогодняя ёлка превращается из символа радости в источник дискомфорта. Одни не торопятся с уборкой, цепляясь за праздничное настроение, другие считают это банальной ленью. Но оказывается, в этом вопросе скрыто гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.

Привычка или подсознательный сигнал?

Станислав Самбурский, практикующий психолог, объясняет, что долгое сохранение ёлки в доме может указывать на эмоциональные трудности.

— Убирать ёлку — значит закрывать праздничный этап, вернуться в привычный ритм. Это может быть тяжело для тех, кто ощущает неудовлетворённость в работе или личной жизни. Ёлка становится якорем, который удерживает иллюзию праздника, — отмечает эксперт на сайте «Газета.ру».

Как дата влияет на настроение?

Эксперты фэн-шуй советуют не затягивать с уборкой, чтобы избежать застоя энергии в доме. Ирина Березовская, мастер фэн-шуй, выделяет даты, когда лучше всего освободить пространство от праздничного декора. По её словам, такие дни помогают перезагрузиться и привлечь позитивные изменения.

— В 2025 году самыми благоприятными датами для уборки ёлки являются 9, 14, 21 и 26 января. Эти дни наполнены энергией обновления. Уборка в такие периоды помогает не только избавиться от лишнего, но и улучшить общее самочувствие, — говорит Березовская для URA.RU.
Как дата влияет на настроение?
Как дата влияет на настроение?. Фото: Как дата влияет на настроение?

Почему именно эти дни? Фэн-шуй основан на учении об энергетических потоках. Выбор подходящего времени для действий помогает гармонизировать пространство. Например, 9 января символизирует начало новых циклов, а 21 января идеально подходит для очищения.

Что делать, если жалко убирать ёлку?

Психологи рекомендуют подойти к процессу осознанно. Уборка ёлки — это не конец радости, а переход к новому этапу. Не нужно срывать с себя всё волшебство сразу. Начните с небольших шагов:

  1. Снимите гирлянды и игрушки.
  2. Уберите ёлку в удобное место хранения.
  3. Добавьте в интерьер элементы, которые создадут уют и компенсируют отсутствие праздничного декора.
— Важно не оставлять нерешённые проблемы на потом. Вместо того чтобы цепляться за праздник, найдите способы радоваться повседневным мелочам. Это улучшит настроение и поможет адаптироваться к реальности, — подчёркивает Самбурский.

Превратите процесс уборки ёлки в новый ритуал, наполненный заботой о себе и окружающем пространстве. В конечном итоге, даже в обычных днях можно найти радость и моменты, которые сделают вашу жизнь не менее яркой и приятной.

Живая и настоящая: как сохранить свежесть елки до праздников
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#Ольга Харина#Квартира#Все материалы авторов#Ёлка#Дом#КЦ#Дом и сад
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