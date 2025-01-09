Когда убирать новогоднюю ёлку в 2025, чтобы привлечь удачу и деньги

С окончанием праздников новогодняя ёлка превращается из символа радости в источник дискомфорта. Одни не торопятся с уборкой, цепляясь за праздничное настроение, другие считают это банальной ленью. Но оказывается, в этом вопросе скрыто гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.