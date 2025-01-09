Когда убирать новогоднюю ёлку в 2025, чтобы привлечь удачу и деньги

Posted 9 января, 09:00
Published 9 января, 09:00
Modified 9 января, 11:20
Updated 9 января, 11:20
С окончанием праздников новогодняя ёлка превращается из символа радости в источник дискомфорта. Одни не торопятся с уборкой, цепляясь за праздничное настроение, другие считают это банальной ленью. Но оказывается, в этом вопросе скрыто гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.
Станислав Самбурский, практикующий психолог, объясняет, что долгое сохранение ёлки в доме может указывать на эмоциональные трудности.
— Убирать ёлку — значит закрывать праздничный этап, вернуться в привычный ритм. Это может быть тяжело для тех, кто ощущает неудовлетворённость в работе или личной жизни. Ёлка становится якорем, который удерживает иллюзию праздника, — отмечает эксперт на сайте «Газета.ру».
Эксперты фэн-шуй советуют не затягивать с уборкой, чтобы избежать застоя энергии в доме. Ирина Березовская, мастер фэн-шуй, выделяет даты, когда лучше всего освободить пространство от праздничного декора. По её словам, такие дни помогают перезагрузиться и привлечь позитивные изменения.
— В 2025 году самыми благоприятными датами для уборки ёлки являются 9, 14, 21 и 26 января. Эти дни наполнены энергией обновления. Уборка в такие периоды помогает не только избавиться от лишнего, но и улучшить общее самочувствие, — говорит Березовская для URA.RU.
Почему именно эти дни? Фэн-шуй основан на учении об энергетических потоках. Выбор подходящего времени для действий помогает гармонизировать пространство. Например, 9 января символизирует начало новых циклов, а 21 января идеально подходит для очищения.
Психологи рекомендуют подойти к процессу осознанно. Уборка ёлки — это не конец радости, а переход к новому этапу. Не нужно срывать с себя всё волшебство сразу. Начните с небольших шагов:
— Важно не оставлять нерешённые проблемы на потом. Вместо того чтобы цепляться за праздник, найдите способы радоваться повседневным мелочам. Это улучшит настроение и поможет адаптироваться к реальности, — подчёркивает Самбурский.
Превратите процесс уборки ёлки в новый ритуал, наполненный заботой о себе и окружающем пространстве. В конечном итоге, даже в обычных днях можно найти радость и моменты, которые сделают вашу жизнь не менее яркой и приятной.
Ранее эксперты рассказали, что делать с новогодней елкой после праздников — практичные и экологичные решения.