Как восстановиться после праздников

Возвращаться к обычному режиму нужно постепенно. Не стоит перегружать себя физической и умственной нагрузкой с первых же рабочих дней. Для начала нужно восстановить режим сна. Правильно питаться. Больше бывать на свежем воздухе. Не пытаться решить все рабочие дела сразу. А главное настроится на позитив. Ведь январь пройдет быстро, а там и февральские праздники не за горами, а за ними весна.