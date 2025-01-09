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Posted 9 января, 05:18

Published 9 января, 05:18

Modified 9 января, 05:18

Updated 9 января, 05:18

Как восстановиться после праздников

Как восстановиться после праздников

9 января 2025, 05:18
Фото: 1MI.
Как справится с постпраздничным синдромом и вернуть работоспособность после длинных выходных. Рекомендации психологов.

Январь для многих — это утомительные выходные, особенно если прошли дома. Новогодние каникулы 2025 продлились 11 дней. По словам специалистов, за это время люди привыкли к праздничному расслабленному режиму настолько, что испытывают постпраздничный синдром. Состояние, когда очень не хочется возвращаться в рабочий режим.

Постпраздничный синдром

В первые рабочие дни многие ощущают снижение работоспособности, апатию, сонливость. Часто в период праздников люди тратят больше, чем в обычные дни. Это вызвано нарушением режима сна, перееданием во время новогодних застолий и нежеланием завершать отдых. По статистике психологов, третий понедельник января — самый депрессивный день в году. Поэтому они рекомендуют более внимательно отнестись к своему здоровью и дают рекомендации.

Постпраздничный синдром
Постпраздничный синдром. Фото: 1MI

Восстановить режим дня

За несколько дней до выхода на работу нужно дать организму вспомнить привычный режим. Постараться ложиться спать вовремя и вставать пораньше. Заснуть вовремя помогут: прогулка перед сном, расслабляющая ванна с маслом лаванды, теплое молоко с ложкой меда. А просыпаться придется по будильнику.

— Для чего делают такие длинные каникулы? Я понимаю весной, когда можно поехать на дачу. А 11 дней выходных зимой для кого? Не все могут позволить себе поездки на горнолыжные курорты, а уж тем более заграницу. Сидят дома пьют и едят. Лучше бы работали, — высказался Павел из Уфы.
— Раньше не было таких длинных праздников. Максимум три дня. И всем хватало. Многим людям нечем заняться в эти дни. Билеты в два раза дороже. Гостиницы, дома отдыха, базы тоже загибают цены. Это только богатым в радость. А простым людям не в пользу. Сколько бытовухи в эти дни происходит, — отметил житель столицы Башкирии, Равиль.

Настроить правильное питание

Новогоднее питание сложно назвать правильно. Салаты, икра, маринованные овощи, жирное, сладкое и алкоголь не лучшим образом отразились на состоянии ЖКТ. После такого стресса для организма стоит вернуться к здоровому питанию. Цельно зерновые продукты, овощи, зелень и нежирные сорта рыбы и мяса станут лучшими заменителями майонезных салатов.

Правильное питание
Правильное питание. Фото: 1MI

Щадящий режим после Нового года

Не стоит перегружаться в первый рабочий день. Не обязательно приступать к выполнению всех накопившихся дел сразу. Возьмитесь сначала за самые простые или приятные задачи. Это не отнимет много сил, зато поможет понемногу втянуться в работу. Затем плавно перейти к более сложным делам.

Например, начните с проверки почты, планирования на ближайшее время в новом ежедневнике, уборки рабочего места. Режим работы должен быть комфортным.

— Люблю работать по праздникам. Для меня это выгодно. Оплата в двойном размере, а загрузка не большая. Поэтому у меня не бывает сложностей с адаптацией после праздников, — Олег, Уфа, менеджер.
Лыжи — отличный и доступный вид отдыха
Лыжи — отличный и доступный вид отдыха. Фото: 1MI

Физическая активность на свежем воздухе

В январе масса зимних развлечений. Всей семьей можно сходить на каток. Пробежаться на лыжах. Покататься на сноуборде или горных лыжах. Можно посетить ледовые городки или погулять в марке. Главное не сидеть дома перед телевизором. Активное времяпровождение на свежем воздухе улучшит состояние организма, повысит настроение и придаст силы для предстоящих рабочих дней.

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Позитивный настрой

Возвращение на работу — это еще и общение с коллегами. Возможность поделиться впечатлениями. Попить чай. Можно порадовать своих коллег домашней выпечкой. И хорошее настроение вернется вместе с улыбками тех, для кого вы старались.

— Я очень люблю зимние каникулы. Никогда не понимала людей, которым нечем заняться в эти дни. Даже не выезжая из Уфы, можно кататься на горных лыжах или сноуборде. Ходить на премьеры фильмов — в начале года их много. Ходить в гости к родным. Заняться, наконец, хобби. Прочитать несколько книг. Не все упирается в финансы. Просто начните что-то делать, а не сидеть с унылым лицом перед телевизором, — Алия, Уфа, студентка.

Вывод

Возвращаться к обычному режиму нужно постепенно. Не стоит перегружать себя физической и умственной нагрузкой с первых же рабочих дней. Для начала нужно восстановить режим сна. Правильно питаться. Больше бывать на свежем воздухе. Не пытаться решить все рабочие дела сразу. А главное настроится на позитив. Ведь январь пройдет быстро, а там и февральские праздники не за горами, а за ними весна.

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