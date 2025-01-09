Хабиров надеется на Всевышнего

На запуске поликлинике присутствовал глава Башкирии Радий Хабиров. Он поделился планами в сфере медицины в Республике Башкортостан на 2025 год. По его словам, сейчас в регионе возводят шесть поликлиник. Они будут обслуживать население в Благовещенском, Янаульском, Учалинском, Абзелиловском, Аскинском, Бакалинском районах.