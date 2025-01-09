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Posted 9 января, 08:49

Published 9 января, 08:49

Modified 9 января, 13:35

Updated 9 января, 13:35

В Башкирии открыли поликлинику

Хабиров надеется на Всевышнего

9 января 2025, 08:49
Фото: Радий Хабиров.

В Башкирии открыли поликлинику

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров рассказал о перспективах развития инфраструктуры системы здравоохранения в регионе в 2025 году на перерезании ленточки в четверг, 9 января.

Новый объект системы медицинской помощи населению открыли в районном центре Башкирии, в селе Кушнаренково. Там в четверг, 9 января, свою работу начала поликлиника. Ее плановая помощь — ежедневный прием 320 пациентов, взрослых и детей. Раньше поликлиника была частью районной больницы, теперь получила отдельное здание.

На запуске поликлинике присутствовал глава Башкирии Радий Хабиров. Он поделился планами в сфере медицины в Республике Башкортостан на 2025 год. По его словам, сейчас в регионе возводят шесть поликлиник. Они будут обслуживать население в Благовещенском, Янаульском, Учалинском, Абзелиловском, Аскинском, Бакалинском районах.

— В Учалах также планируем сдать хирургический корпус. Даст Бог, общими усилиями введем хирургический корпус Республиканского кардиоцентра. И конечно, продолжим работу по замене старых ФАПов в наших селах, — уточнил Радий Хабиров.

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Напомним, ранее визитёров возмутили лежащие на койках в коридоре пациенты больницы в Ишимбае.

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