Хабиров надеется на Всевышнего

Posted 9 января, 08:49
Published 9 января, 08:49
Modified 9 января, 13:35
Updated 9 января, 13:35
Новый объект системы медицинской помощи населению открыли в районном центре Башкирии, в селе Кушнаренково. Там в четверг, 9 января, свою работу начала поликлиника. Ее плановая помощь — ежедневный прием 320 пациентов, взрослых и детей. Раньше поликлиника была частью районной больницы, теперь получила отдельное здание.
На запуске поликлинике присутствовал глава Башкирии Радий Хабиров. Он поделился планами в сфере медицины в Республике Башкортостан на 2025 год. По его словам, сейчас в регионе возводят шесть поликлиник. Они будут обслуживать население в Благовещенском, Янаульском, Учалинском, Абзелиловском, Аскинском, Бакалинском районах.
— В Учалах также планируем сдать хирургический корпус. Даст Бог, общими усилиями введем хирургический корпус Республиканского кардиоцентра. И конечно, продолжим работу по замене старых ФАПов в наших селах, — уточнил Радий Хабиров.