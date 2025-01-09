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Posted 9 января, 04:01

Published 9 января, 04:01

Modified 9 января, 04:01

Updated 9 января, 04:01

Грета родилась в Башкирии

Грета родилась в Башкирии

9 января 2025, 04:01
Фото: postimg.cc.
С наступлением 2025 года молодые родители продолжают соревнования креатива в плане выбора имен для детей в Башкирии, сообщает в четверг, 9 января, портал ЗАГС России.

Портал ЗАГС представил первые в наступившем 2025 году данные о популярных и редких именах в Республике Башкортостан. В топе по частоте использования среди девочек остались Амина, Ясмина, Мирослава, Эмилия и Амелия. В целом по России в аналогичном «соревновании» лидерство на начало 2025 года оказалось за следующими именами для девочек: Ева, София, Анна, Варвара и Виктория. Уже есть сведения и об уникальных красивых именах для девочек. Так, в Башкирии девочек называли Айша, Дилия, Малика, Рамина и Камилла. Кроме того, в Республике Башкортостан родилась Грета.

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Имя Грета (или Гретта) сравнительно недавно обрело самостоятельность, хотя долгое время служило сокращённым вариантом имён Маргарита и Гретхен. Оба этих имени имеют древнегреческие корни, которые, в свою очередь, восходят к персидскому языку. Таким образом, их происхождение связано с глубокой историей, переплетающей культуры разных народов.

Некоторые известные люди с именем Грета

  • Грета Гарбо (1905–1990) — шведско-американская актриса.
  • Грета Гервиг (родилась в 1983 году) — американская актриса и кинорежиссёр.
  • Грета Гренхольм (1923–2015) — финская гребчиха на байдарках и каноэ.
  • Грета Гюнт (1916–2000) — норвежская певица, танцовщица и актриса.
  • Грета Хеллфорс-Сипиля (1899–1974) — финская художница.
  • Грета Йоханссон (1895–1978) — шведская ныряльщица и пловчиха.
  • Грета Джонсон (родилась в 1977 году) — американский юрист и политик.
  • Грета Тунберг (2003 г. р.) — активистка движения за изменение климата из Швеции.
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