Грета родилась в Башкирии

Posted 9 января, 04:01
Published 9 января, 04:01
Modified 9 января, 04:01
Updated 9 января, 04:01
Портал ЗАГС представил первые в наступившем 2025 году данные о популярных и редких именах в Республике Башкортостан. В топе по частоте использования среди девочек остались Амина, Ясмина, Мирослава, Эмилия и Амелия. В целом по России в аналогичном «соревновании» лидерство на начало 2025 года оказалось за следующими именами для девочек: Ева, София, Анна, Варвара и Виктория. Уже есть сведения и об уникальных красивых именах для девочек. Так, в Башкирии девочек называли Айша, Дилия, Малика, Рамина и Камилла. Кроме того, в Республике Башкортостан родилась Грета.
Имя Грета (или Гретта) сравнительно недавно обрело самостоятельность, хотя долгое время служило сокращённым вариантом имён Маргарита и Гретхен. Оба этих имени имеют древнегреческие корни, которые, в свою очередь, восходят к персидскому языку. Таким образом, их происхождение связано с глубокой историей, переплетающей культуры разных народов.