Грета родилась в Башкирии

Портал ЗАГС представил первые в наступившем 2025 году данные о популярных и редких именах в Республике Башкортостан. В топе по частоте использования среди девочек остались Амина, Ясмина, Мирослава, Эмилия и Амелия. В целом по России в аналогичном «соревновании» лидерство на начало 2025 года оказалось за следующими именами для девочек: Ева, София, Анна, Варвара и Виктория. Уже есть сведения и об уникальных красивых именах для девочек. Так, в Башкирии девочек называли Айша, Дилия, Малика, Рамина и Камилла. Кроме того, в Республике Башкортостан родилась Грета.