Дорогу из Уфы закрыли из-за снега

Posted 9 января, 15:08
Published 9 января, 15:08
Modified 9 января, 15:40
Updated 9 января, 15:40
Из-за сложных погодных условий региональные власти приняли решение ввести запрет на проезд по участку федеральной трассы М-5 «Урал». Если сперва там в четверг, 9 января, перекрыли для проезда грузовиков и автобусов только чуть более 100 км, то к вечеру протяженность зоны ограничения движения транспорта распространили на участок дороги в 262 км. Он связывает два крупных города Башкирии — Октябрьский и Уфу, уточнили в МЧС Республики Башкортостан.
По данным регионального Министерства транспорта и дорог, к вечеру 9 января в Башкирии закрыто движение на трех трассах:
Ожидается, что проезд по трассе М-5 «Урал» в Башкирии откроют к 02:00 пятницы, 10 января.