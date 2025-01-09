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Posted 9 января, 15:08

Published 9 января, 15:08

Modified 9 января, 15:40

Updated 9 января, 15:40

Дорогу из Нефтекамска перекрыли в Башкирии

Дорогу из Уфы закрыли из-за снега

9 января 2025, 15:08
Фото: 1MI.

Дорогу из Нефтекамска перекрыли в Башкирии

Протяженность участка временного прекращения движения по трассе М-5 «Урал» продлена, сообщает в четверг, 9 января, МЧС Башкортостане.

Из-за сложных погодных условий региональные власти приняли решение ввести запрет на проезд по участку федеральной трассы М-5 «Урал». Если сперва там в четверг, 9 января, перекрыли для проезда грузовиков и автобусов только чуть более 100 км, то к вечеру протяженность зоны ограничения движения транспорта распространили на участок дороги в 262 км. Он связывает два крупных города Башкирии — Октябрьский и Уфу, уточнили в МЧС Республики Башкортостан.

По данным регионального Министерства транспорта и дорог, к вечеру 9 января в Башкирии закрыто движение на трех трассах:

  • на участке трассы М-5 «Урал» от границы с Татарстаном до Уфы для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта
  • на участке автомобильной дороги Красный холм — Нефтекамск с 0 по 53 км (Калтасинский и Краснокамский районы) до 07:00 часов 10 января ограничено движение для грузовых и пассажирских транспортных средств
  • на дороге Бураево — Старобалтачево — Куеда в Татышлинском районе для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта.

Ожидается, что проезд по трассе М-5 «Урал» в Башкирии откроют к 02:00 пятницы, 10 января.

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Ранее Mkset сообщал о том, что за первые дни января в Уфе выпало ¾ месячной нормы осадков.

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