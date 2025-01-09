Дорогу из Уфы закрыли из-за снега

Из-за сложных погодных условий региональные власти приняли решение ввести запрет на проезд по участку федеральной трассы М-5 «Урал». Если сперва там в четверг, 9 января, перекрыли для проезда грузовиков и автобусов только чуть более 100 км, то к вечеру протяженность зоны ограничения движения транспорта распространили на участок дороги в 262 км. Он связывает два крупных города Башкирии — Октябрьский и Уфу, уточнили в МЧС Республики Башкортостан.