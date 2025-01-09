Первый шаг к успеху — правильное средство для размягчения нагара. Одним из лучших бюджетных вариантов является антижир Sanitary Formula из магазинов фиксированной цены. Его мягкий, ненавязчивый запах и высокая эффективность позволяют легко справляться с любыми загрязнениями. Нанесите средство на всю поверхность противня, добавьте немного кипятка и распределите губкой. Затем оставьте на 30–60 минут, чтобы средство успело «поработать».