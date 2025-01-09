Что делать с новогодней елкой после праздников — практичные и экологичные решения

Компостирование: если у вас есть дача или садовый участок, дерево можно использовать для создания компоста. Ветви измельчают, закладывают в компостную яму или закапывают в почву. Хвоя помогает удерживать влагу и замедляет рост сорняков.

Использование в саду: хвою можно разложить на грядках или вокруг кустарников для защиты от морозов. Это создаёт естественный барьер для вредителей и обогащает почву органическими веществами.

Растопка: ствол и ветки подходят для растопки печи или камина. Древесина ели горит ярко и долго, наполняя помещение приятным хвойным ароматом.

Хвойный настой: иголки содержат много полезных веществ, таких как витамин C, каротин и эфирные масла. Настой из хвои можно использовать в косметических целях или для приёма ванн. Чтобы приготовить настой, 4 стакана хвои заливают тремя стаканами кипятка и оставляют на 2–3 дня в тёмном месте. Настой добавляют в воду для купания или используют как тоник для лица.