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Posted 9 января, 11:17

Published 9 января, 11:17

Modified 9 января, 11:19

Updated 9 января, 11:19

Что делать с новогодней елкой после праздников — практичные и экологичные решения

Что делать с новогодней елкой после праздников — практичные и экологичные решения

9 января 2025, 11:17
Фото: 1MI. Что делать с новогодней елкой после праздников — практичные и экологичные решения
Новогодние праздники подходят к концу, и перед многими встает вопрос: что делать с нарядной ёлкой, которая недавно радовала глаз, а теперь превращается в осыпающийся предмет мебели? Выбрасывать её в обычный мусорный контейнер — далеко не самый лучший вариант, ведь есть экологичные и полезные способы

Простое выбрасывание ёлки в общий мусорный контейнер создаёт экологические проблемы. Органический мусор, такой как древесина, при разложении на свалках выделяет метан — парниковый газ, который усиливает изменения климата. По данным Greenpeace, двухметровая ёлка на свалке выбрасывает в атмосферу до 16 кг углекислого газа.

Кроме того, оставленные у контейнеров деревья создают беспорядок на улицах и мешают работе коммунальных служб. Поэтому важно не только избавиться от ёлки, но и сделать это правильно и с пользой.

Как подготовить ёлку к сдаче

Прежде чем нести ёлку в пункт приёма, важно правильно её подготовить по советам экспертов Роскачества. С дерева нужно снять все игрушки, гирлянды, мишуру и крепления. Оставление украшений делает переработку невозможной и может навредить оборудованию, используемому для утилизации. Также важно убедиться, что выбранный пункт приёма работает в нужный день и время.

Как подготовить ёлку к сдаче
Как подготовить ёлку к сдаче. Фото: 1MI

Альтернативные способы утилизации ёлок

Если в вашем районе нет организованных пунктов сбора, вы можете найти ёлке полезное применение самостоятельно:

  1. Компостирование: если у вас есть дача или садовый участок, дерево можно использовать для создания компоста. Ветви измельчают, закладывают в компостную яму или закапывают в почву. Хвоя помогает удерживать влагу и замедляет рост сорняков.

  2. Использование в саду: хвою можно разложить на грядках или вокруг кустарников для защиты от морозов. Это создаёт естественный барьер для вредителей и обогащает почву органическими веществами.

  3. Растопка: ствол и ветки подходят для растопки печи или камина. Древесина ели горит ярко и долго, наполняя помещение приятным хвойным ароматом.

  4. Хвойный настой: иголки содержат много полезных веществ, таких как витамин C, каротин и эфирные масла. Настой из хвои можно использовать в косметических целях или для приёма ванн. Чтобы приготовить настой, 4 стакана хвои заливают тремя стаканами кипятка и оставляют на 2–3 дня в тёмном месте. Настой добавляют в воду для купания или используют как тоник для лица.

  5. Ароматерапия: отвар из иголок можно добавлять в аромадиффузоры или просто прокипятить его на плите. Это освежит воздух в доме и создаст уютную атмосферу.

Альтернативные способы утилизации ёлок
Альтернативные способы утилизации ёлок. Фото: 1MI

Искусственные ёлки: переработка и использование

С искусственными ёлками ситуация сложнее. Большинство из них изготавливаются из поливинилхлорида (ПВХ) и других пластиков, которые не подлежат переработке. Если такая ёлка пришла в негодность, её придётся выбросить как несортируемый мусор.

Однако искусственные ёлки служат долго, поэтому их можно использовать в течение нескольких лет, уменьшая общий объём отходов. Если ёлка ещё в хорошем состоянии, её можно передать в детские учреждения, благотворительные организации или просто предложить соседям.

Советы для тех, кто ещё не выбрал ёлку на следующий год

Чтобы облегчить утилизацию в будущем, стоит заранее подумать о типе ёлки. Живые деревья из специальных питомников, где их выращивают для продажи, оказывают минимальное воздействие на природу. Кроме того, такие деревья можно сдавать на переработку. Если же вы склоняетесь к искусственным вариантам, выбирайте качественные ёлки, которые прослужат вам не один год.

Утилизация ёлок в Уфе: акции и пункты приёма

Ежегодно в Уфе проводится экологическая акция «Ёлки в щепки», которая позволяет жителям города сдать свои новогодние деревья на переработку. Собранные ёлки перерабатывают в щепу, которую затем используют для изготовления стройматериалов, мебели или удобрений. Эта инициатива не только помогает экологии, но и привлекает внимание к важности бережного отношения к природе.

Организаторы акции устанавливают пункты приёма по всему городу, чтобы участие стало удобным для всех. Жители могут сдать свои деревья в определённые дни.

Искусственные ёлки: переработка и использование
Искусственные ёлки: переработка и использование. Фото: 1MI

Адреса пунктов приёма ёлок в Уфе (актуально на прошлый год):

Акция проводится ежегодно, следите за актуальной информацией на сайте администрации города.

  • Дёмский район: ул. Магистральная, 2А; ул. Столярова, 2.

  • Калининский район: ул. Мушникова, 11; ул. Гвардейская, 58/1.

  • Кировский район: ул. Испытателей, 21; ул. Кувыкина, 16.

  • Октябрьский район: ул. Гагарина, 10/2; ул. Королёва, 17.

  • Орджоникидзевский район: Колхозный рынок, ул. Кольцевая, 50-61.

  • Советский район: напротив дома на ул. Менделеева, 171; ул. Ленина, 87.

Живая и настоящая: как сохранить свежесть елки до праздников
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#Ольга Харина#Квартира#Все материалы авторов#Дом#КЦ#Дом и сад#Елка
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