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Posted 9 января, 08:14

Published 9 января, 08:14

Modified 9 января, 08:14

Updated 9 января, 08:14

Застройка Уфы 2025 год — планы

Черниковку застроят небоскрёбами

9 января 2025, 08:14
Фото: mkset.ru. Застройка Уфы 2025 год — планы

Два районы Уфы отдали под застройку

Городские власти передали два участка густонаселенного района под планировку строителям, сообщается в документах мэрии Уфы в четверг, 9 января.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев завизировал два постановления, касающихся строительства в городской черте. Так, под планы застройщиков попали два крупных участка, расположенных в районе Черниковка.

Первый отрез земли под высотки — 10,03 га в квартале улиц Герцена, Кулибина и Кольцевой. Здесь застройщикам разрешили запланировать возведение 13 объектов. Помимо высоток этажностью от 11 до 26 этажей, что уже считается небоскрёбом, в Черниковке появятся паркинги и детские сады. Вместительность зон для хранения частного транспорта постановлением не оговорена. Зато четко обозначено, что каждый из четырех детсадов будет рассчитан на 60-80 воспитанников. Помещения учреждений дошкольного образования будут встроены в высотные дома.

Чертеж планировки территории с отображением границ существующих и планируемых элементов планировочной структуры, красных линий
Чертеж планировки территории с отображением границ существующих и планируемых элементов планировочной структуры, красных линий. Фото: Мэрия Уфы

Второй участок Черниковки под застройку — 5,9 га квартала улиц Гончарова, Черниковской, Свободы и 40 лет Октября. Здесь у строительного бизнеса не менее амбициозные планы на развитие территории и собственный куш. В постановлении прописано строительство десяти объектов. Мэрия Уфы дала разрешение на возведение 30-этажных домов, подземные паркинги и пару силовых подстанций.

Чертеж планировки территории с отображением границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства
Чертеж планировки территории с отображением границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства. Фото: Мэрия Уфы
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Напомним, раннее уфимцы приняли в штыки планы чиновников и бизнеса превратить городскую зеленую зону в ипотечную долину.

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