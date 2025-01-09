Черниковку застроят небоскрёбами

Posted 9 января, 08:14
Published 9 января, 08:14
Modified 9 января, 08:14
Updated 9 января, 08:14
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев завизировал два постановления, касающихся строительства в городской черте. Так, под планы застройщиков попали два крупных участка, расположенных в районе Черниковка.
Первый отрез земли под высотки — 10,03 га в квартале улиц Герцена, Кулибина и Кольцевой. Здесь застройщикам разрешили запланировать возведение 13 объектов. Помимо высоток этажностью от 11 до 26 этажей, что уже считается небоскрёбом, в Черниковке появятся паркинги и детские сады. Вместительность зон для хранения частного транспорта постановлением не оговорена. Зато четко обозначено, что каждый из четырех детсадов будет рассчитан на 60-80 воспитанников. Помещения учреждений дошкольного образования будут встроены в высотные дома.
Второй участок Черниковки под застройку — 5,9 га квартала улиц Гончарова, Черниковской, Свободы и 40 лет Октября. Здесь у строительного бизнеса не менее амбициозные планы на развитие территории и собственный куш. В постановлении прописано строительство десяти объектов. Мэрия Уфы дала разрешение на возведение 30-этажных домов, подземные паркинги и пару силовых подстанций.
Напомним, раннее уфимцы приняли в штыки планы чиновников и бизнеса превратить городскую зеленую зону в ипотечную долину.