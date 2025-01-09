Черниковку застроят небоскрёбами

Первый отрез земли под высотки — 10,03 га в квартале улиц Герцена, Кулибина и Кольцевой. Здесь застройщикам разрешили запланировать возведение 13 объектов. Помимо высоток этажностью от 11 до 26 этажей, что уже считается небоскрёбом, в Черниковке появятся паркинги и детские сады. Вместительность зон для хранения частного транспорта постановлением не оговорена. Зато четко обозначено, что каждый из четырех детсадов будет рассчитан на 60-80 воспитанников. Помещения учреждений дошкольного образования будут встроены в высотные дома.