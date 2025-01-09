mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 января, 13:42

Published 9 января, 13:42

Modified 9 января, 13:42

Updated 9 января, 13:42

Башкирии не хватает более 500`000 рабочих

Башкирии не хватает более 500`000 рабочих

9 января 2025, 13:42
Фото: mkset.ru.
За год работу в Башкортостане через службы занятости нашли свыше 30`000 человек, сообщает в четверг, 9 января, Правительство РБ.

В 2024 году региональные работодатели подали сведения о 541`000 вакансиях для соискателей. Напряженность с кадрами в Башкирии в сравнении с 2023 года увеличилась на 14%. При этом за 2024 год всего лишь 30`000 ищущих место трудоустройства нашли работу через региональных службы занятости Республики Башкортостан. При этом за помощью к экспертам обратились свыше 43`000 человек.

К началу 2025 года за портале поиска работы зарегистрированы свыше 41`000 предприятий Башкирии, — сообщил первый заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостана Юрий Мельников.

Перечислим самые доходные вакансии в Башкирии по данным на четверг, 9 января. В топе по предлагаемой заработной плате:

  • Слесарь-ремонтник промышленного оборудования ООО «Уральский лес» — от ₽45`000/месяц
  • Водитель легкового автомобиля в администрацию Учалинского района — до ₽29`700/месяц
  • Пекарь на хлебозавод в городе Октябрьский — до ₽35`000/месяц.
Читайте также:
В Башкирии из-за метели полностью перекрыли автомобильную трассуЯдовитую «незамерзайку» нашли под УфойВ Башкирии перекрыли четыре региональные дороги
#Юлия Литвиненко#Общество#Экономика#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Трудоустройство#Туймазы#Работа#Кумертау#Водитель#Заработная плата#Вакансии#Белебей#Мелеуз#Янаул#Министерство труда#Занятость#Кадры#Слесарь#Пекарь#Службы занятости#Юрий Мельников
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика