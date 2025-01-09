Башкирии не хватает более 500`000 рабочих

В 2024 году региональные работодатели подали сведения о 541`000 вакансиях для соискателей. Напряженность с кадрами в Башкирии в сравнении с 2023 года увеличилась на 14%. При этом за 2024 год всего лишь 30`000 ищущих место трудоустройства нашли работу через региональных службы занятости Республики Башкортостан. При этом за помощью к экспертам обратились свыше 43`000 человек.