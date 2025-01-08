mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 января, 11:58

Published 8 января, 11:58

Modified 8 января, 14:07

Updated 8 января, 14:07

Башкортостан накроют метели

Жительницам Башкирии запретили ходить на каблуках

8 января 2025, 11:58
Фото: 1MI.

Башкортостан накроют метели

В Республику Башкортостан придет резкое похолодание и зимние ненастья, прогнозируют Башгидромете в четверг, 9 января.

Синоптики предупреждают, что начало рабочей недели огорчит жителей Башкирии погодными неприятностями. В четверг, 9 января, в республику придут сильные метели. На дорогах станет особо опасно: снежные накаты, гололедица и ухудшение видимости до нескольких сотен метров — автомобилистам стоит быть более внимательными, соблюдать дистанцию и выбирать скорость, которая будет соответствовать погодным условиям.

Запрыгнуть в последний вагон — чем заняться в Уфе 8 января
Узнать подробнее

Не легче придется и пешеходам. Синоптики предупреждают о налипании снега на деревья и провода — лучше держаться от них подальше. Также в первый рабочий день советует отказаться от сапогов на каблуке в пользу обуви с плоской и нескользящей подошвой. Кстати, не забудьте взять с собой на улицу шарф, он здорово поможет при порывах ветра до 21 м/с.

Ранее Mkset рассказал, как депрессия довела уфимку до успеха.

Уфимцам советуют расслабиться и приседать
Узнать подробнее
Читайте также:
Башкирию ждёт зеркальная погодаУфимский чиновник отчитался о спасении зимних каникулПогодные аномалии продолжат накрывать Башкирию
#Александра Воля#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Погода#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Синоптики#Безопасность на дороге#Обувь#Метели#Зимние условия#Шарф#Каблуки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика