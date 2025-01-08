Жительницам Башкирии запретили ходить на каблуках

Posted 8 января, 11:58
Published 8 января, 11:58
Modified 8 января, 14:07
Updated 8 января, 14:07
Синоптики предупреждают, что начало рабочей недели огорчит жителей Башкирии погодными неприятностями. В четверг, 9 января, в республику придут сильные метели. На дорогах станет особо опасно: снежные накаты, гололедица и ухудшение видимости до нескольких сотен метров — автомобилистам стоит быть более внимательными, соблюдать дистанцию и выбирать скорость, которая будет соответствовать погодным условиям.
Не легче придется и пешеходам. Синоптики предупреждают о налипании снега на деревья и провода — лучше держаться от них подальше. Также в первый рабочий день советует отказаться от сапогов на каблуке в пользу обуви с плоской и нескользящей подошвой. Кстати, не забудьте взять с собой на улицу шарф, он здорово поможет при порывах ветра до 21 м/с.
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