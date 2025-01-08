Жительницам Башкирии запретили ходить на каблуках

Не легче придется и пешеходам. Синоптики предупреждают о налипании снега на деревья и провода — лучше держаться от них подальше. Также в первый рабочий день советует отказаться от сапогов на каблуке в пользу обуви с плоской и нескользящей подошвой. Кстати, не забудьте взять с собой на улицу шарф, он здорово поможет при порывах ветра до 21 м/с.