Запрыгнуть в последний вагон — чем заняться в Уфе 8 января

Posted 8 января, 03:00
Published 8 января, 03:00
Modified 8 января, 03:00
Updated 8 января, 03:00
В преддверии первого рабочего дня в новом году погода в Уфе немного ухудшится — день будет облачным с небольшими снегопадами. Юго-западный ветер с порывами до 18 м/с может немного подпортить прогулку — стоит немного утеплиться. Термометры покажут -1…-3°С.
В парке «Кашкадан» пройдет турнир по волейболу по снегу. Поучаствовать могут все желающие в командах из четырех совершеннолетних спортсменов. Турнир пройдет в 11:00, а регистрация начнется в 10:30, а победителей ждут кубки и медали. Помимо турнира в парке также проведут парочку игровых программ.
Оказывается, 8 января — всероссийский день фигурного катания. В честь этого федерация фигурного катания проводит мастер-классы для всех желающих. В Уфе обучение для детей и взрослых совершенно бесплатно проведут на Центре спортподготовки с 16:00 до 17:00.
Если вы устали от активного отдыха во время зимних каникул и хотите в последний день отлежаться дома, советуем скрасить вечер просмотрам фильма «Огниво» (6+), снятый в 2024 году. Добрая история приключениях молодого человека по имени Иван, в руках которого оказалась судьба целого царства, никого не оставит равнодушным.