Запрыгнуть в последний вагон — чем заняться в Уфе 8 января

В парке «Кашкадан» пройдет турнир по волейболу по снегу. Поучаствовать могут все желающие в командах из четырех совершеннолетних спортсменов. Турнир пройдет в 11:00, а регистрация начнется в 10:30, а победителей ждут кубки и медали. Помимо турнира в парке также проведут парочку игровых программ.