В Уфу прилетел беспилотник

Posted 8 января, 06:14
Published 8 января, 06:14
Modified 8 января, 06:16
Updated 8 января, 06:16
В местных пабликах и телеграм-каналах появились жители Башкирии поделились кадрами неопознанного летающего объекта в Чишминском районе.
На кадрах, опубликованных телеграм-каналом «Честный репортаж» видно, что в небе над Башкирией летает неизвестный объект. Таинственный летун горит и дымится.
Комментариев от официальных источников на момент написания материала не поступало. Однако, судя по количеству публикаций в местных пабликах, НЛО над Башкирией все-таки было.
Ранее Mkset рассказал об атаке БПЛА на столицу соседней республики — Казань, а также об угрозах нападения беспилотников на Башкортостан.