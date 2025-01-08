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Posted 8 января, 06:14

Published 8 января, 06:14

Modified 8 января, 06:16

Updated 8 января, 06:16

НЛО заметили в небе над Башкирией

В Уфу прилетел беспилотник

8 января 2025, 06:14
Фото: tg/Честный репортаж.

НЛО заметили в небе над Башкирией

Неопознанный летающий объект в Башкирии засняли местные жители в среду, 8 января.

В местных пабликах и телеграм-каналах появились жители Башкирии поделились кадрами неопознанного летающего объекта в Чишминском районе.

Видео: tg/Честный репортаж.

На кадрах, опубликованных телеграм-каналом «Честный репортаж» видно, что в небе над Башкирией летает неизвестный объект. Таинственный летун горит и дымится.

Комментариев от официальных источников на момент написания материала не поступало. Однако, судя по количеству публикаций в местных пабликах, НЛО над Башкирией все-таки было.

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Ранее Mkset рассказал об атаке БПЛА на столицу соседней республики — Казань, а также об угрозах нападения беспилотников на Башкортостан.

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Также Mkset подготовил подробный гайд по индентификации БПЛА и правилам поведения в случае атаки.

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