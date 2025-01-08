В скандале с отравлением на базе «Уязы-Тау» поставили точку

Posted 8 января, 15:29
Published 8 января, 15:29
Modified 8 января, 15:31
Updated 8 января, 15:31
Санитарные врачи регионального Роспотребнадзора оперативно обработали сведения о массовом отравлении и провели инспекцию на базе отдыха и в общественных местах питания на ГЛЦ «Уязы-Тау».
Горнолыжная база отдыха расположена близ города Октябрьский в Республике Башкортостан. Как известно, группа столичных туристов в январе 2025 года заявила о массовом отравлении во время новогоднего отдыха в «Уязы-Тау» и сообщили публике о серии санитарных нарушений. Претензии гостей из Москвы шокировали администрацию горнолыжного центра.
— Вброс о массовом отравлении людей в СМИ является тщательно продуманной историей и провокацией с целью дискредитации ГЛК «Уязы-тау», — охарактеризовала ситуацию администрация локации зимнего отдыха.
Из-за жалоб москвичей в «Уязы-Тау» оперативно прибыли сотрудники Роспотребнадзора Башкирии и Следственного комитета по Республике Башкортостан. Объективного подтверждения тотальной антисанитарии, судя по заявлению Роспотребнадзора Башкирии, проверяющие не нашли.
— В ходе данной проверки были обнаружены нарушения; на месте составлены предписания для их устранения, а также проведена беседа с представителями юридических лиц, которым рекомендовали организовать профилактический визит. Некоторые нарушения были устранены незамедлительно, кроме того, в Управление Роспотребнадзора был представлен план мероприятий, направленный на исправление недочетов, требующих технических и технологических изменений. Ситуация продолжит находиться под контролем Роспотребнадзора, включая мониторинг выполнения предписаний, — сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Башкирии.
Характер и критичность выявленных нарушений санитарные врачи Республики Башкортостан не указали, впрочем, как и их перечень. В администрации локации зимнего отдыха подтверждают факт выявления нарушений, но отмечают, что они являются существенными. Стоит заметить, что при подтверждении жалоб столичных туристов, горнолыжную базу отдыха незамедлительно закрыли бы через обращение в суд и вынесение соответствующего постановления.
Свою позиции по ситуации высказала и министр туризма Башкирии Зухра Гордиенко. Чиновница считает шумиху надуманной и намекает на «потребительский терроризм».