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Posted 8 января, 15:29

Published 8 января, 15:29

Modified 8 января, 15:31

Updated 8 января, 15:31

Роспотребнадзор обнаружил нарушения на горнолыжной базе в Башкирии

В скандале с отравлением на базе «Уязы-Тау» поставили точку

8 января 2025, 15:29
Фото: Зухра Гордиенко.

Роспотребнадзор обнаружил нарушения на горнолыжной базе в Башкирии

Роспотребнадзор по Башкирии провел проверку на горнолыжной базе «Уязы-Тау» в городе Октябрьском, где отравились 15 туристов, сообщает региональное санитарное ведомство в среду, 8 января.

Санитарные врачи регионального Роспотребнадзора оперативно обработали сведения о массовом отравлении и провели инспекцию на базе отдыха и в общественных местах питания на ГЛЦ «Уязы-Тау».

Горнолыжная база отдыха расположена близ города Октябрьский в Республике Башкортостан. Как известно, группа столичных туристов в январе 2025 года заявила о массовом отравлении во время новогоднего отдыха в «Уязы-Тау» и сообщили публике о серии санитарных нарушений. Претензии гостей из Москвы шокировали администрацию горнолыжного центра.

— Вброс о массовом отравлении людей в СМИ является тщательно продуманной историей и провокацией с целью дискредитации ГЛК «Уязы-тау», — охарактеризовала ситуацию администрация локации зимнего отдыха.

Из-за жалоб москвичей в «Уязы-Тау» оперативно прибыли сотрудники Роспотребнадзора Башкирии и Следственного комитета по Республике Башкортостан. Объективного подтверждения тотальной антисанитарии, судя по заявлению Роспотребнадзора Башкирии, проверяющие не нашли.

— В ходе данной проверки были обнаружены нарушения; на месте составлены предписания для их устранения, а также проведена беседа с представителями юридических лиц, которым рекомендовали организовать профилактический визит. Некоторые нарушения были устранены незамедлительно, кроме того, в Управление Роспотребнадзора был представлен план мероприятий, направленный на исправление недочетов, требующих технических и технологических изменений. Ситуация продолжит находиться под контролем Роспотребнадзора, включая мониторинг выполнения предписаний, — сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Башкирии.

Характер и критичность выявленных нарушений санитарные врачи Республики Башкортостан не указали, впрочем, как и их перечень. В администрации локации зимнего отдыха подтверждают факт выявления нарушений, но отмечают, что они являются существенными. Стоит заметить, что при подтверждении жалоб столичных туристов, горнолыжную базу отдыха незамедлительно закрыли бы через обращение в суд и вынесение соответствующего постановления.

Свою позиции по ситуации высказала и министр туризма Башкирии Зухра Гордиенко. Чиновница считает шумиху надуманной и намекает на «потребительский терроризм».

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