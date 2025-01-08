В скандале с отравлением на базе «Уязы-Тау» поставили точку

Характер и критичность выявленных нарушений санитарные врачи Республики Башкортостан не указали, впрочем, как и их перечень. В администрации локации зимнего отдыха подтверждают факт выявления нарушений, но отмечают, что они являются существенными. Стоит заметить, что при подтверждении жалоб столичных туристов, горнолыжную базу отдыха незамедлительно закрыли бы через обращение в суд и вынесение соответствующего постановления.