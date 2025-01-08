В Башкирии закрыли две трассы

Posted 8 января, 16:11
Published 8 января, 16:11
Modified 8 января, 16:13
Updated 8 января, 16:13
С 20:00 в среду, 8 января, введено срочное ограничения проезда на участке региональной автодороги Уфа — Инзер — Белорецк (с 67 по 222 км, Архангельский и Белорецкий районы). Там ввели запрет на движение грузового транспорта.
— Причиной введения ограничений стали сложные погодные условия: снегопад, метель, сильный ветер, гололёд и сниженная видимость. Ориентировочное время окончания ограничения движения для грузовиков — 08:00 четверга, 9 января, — указывают спасатели. — Водителям легковых автомобилей рекомендуется по возможности воздержаться от поездок за пределы населённых пунктов.
Водителям, которые всё же вынуждены выехать на дорогу, рекомендуется соблюдать особую осторожность: снизить скорость, увеличить дистанцию до других транспортных средств и избегать резких манёвров. Также важно убедиться в исправности автомобиля, особенно в работе фар, стеклоочистителей и системы отопления.
Напомним, ранее 8 января в Башкирии перекрыли трассу из Уфы в Оренбург. Причина введения ограничения аналогичная — ненастная погода. Таким образом, в Республике Башкортостан менее чем за сутки запретили проезд уже на двух трассах.