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Posted 8 января, 16:11

Published 8 января, 16:11

Modified 8 января, 16:13

Updated 8 января, 16:13

В Башкирии закрыли две трассы

В Башкирии закрыли две трассы

8 января 2025, 16:11
Фото: 1MI.
Временные ограничения движения в среду, 8 января, распространили на второй участок дорог в Башкортостане, сообщает Госкомитет региона по ЧС.

С 20:00 в среду, 8 января, введено срочное ограничения проезда на участке региональной автодороги Уфа — Инзер — Белорецк (с 67 по 222 км, Архангельский и Белорецкий районы). Там ввели запрет на движение грузового транспорта.

— Причиной введения ограничений стали сложные погодные условия: снегопад, метель, сильный ветер, гололёд и сниженная видимость. Ориентировочное время окончания ограничения движения для грузовиков — 08:00 четверга, 9 января, — указывают спасатели. — Водителям легковых автомобилей рекомендуется по возможности воздержаться от поездок за пределы населённых пунктов.

Водителям, которые всё же вынуждены выехать на дорогу, рекомендуется соблюдать особую осторожность: снизить скорость, увеличить дистанцию до других транспортных средств и избегать резких манёвров. Также важно убедиться в исправности автомобиля, особенно в работе фар, стеклоочистителей и системы отопления.

Трассу Уфа — Оренбург закрыли из-за погоды
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Напомним, ранее 8 января в Башкирии перекрыли трассу из Уфы в Оренбург. Причина введения ограничения аналогичная — ненастная погода. Таким образом, в Республике Башкортостан менее чем за сутки запретили проезд уже на двух трассах.

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