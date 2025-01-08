В Башкирии закрыли две трассы

Водителям, которые всё же вынуждены выехать на дорогу, рекомендуется соблюдать особую осторожность: снизить скорость, увеличить дистанцию до других транспортных средств и избегать резких манёвров. Также важно убедиться в исправности автомобиля, особенно в работе фар, стеклоочистителей и системы отопления.