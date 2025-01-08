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Posted 8 января, 12:48

Published 8 января, 12:48

Modified 8 января, 12:50

Updated 8 января, 12:50

В Башкирии сгорело шесть бань

В Башкирии сгорело шесть бань

8 января 2025, 12:48
Фото: МЧС России.
В Стерлитамаке сгорел банный комплекс, сообщили в региональном МЧС в среду, 8 января.

Банный комплекс «Царь-баня» на Оренбургском тракте в Стерлитамаке сгорел. Сразу шесть баней на площади 180 квадратных метров оказались охвачены огнем. На место пожара прибыло почти два десятка спасателей и пять спецмашин.

Фото: МЧС России

На оперативных кадрах видно, как густой и едкий дым охватил всю деревянную постройку. На стенах появилась копоть, а крыша здания местами провалилась, не выдержав огненного напора.

Комплекс удалось оперативно потушить, избежав жертв и пострадавших в пожаре. Также спасателям удалось вовремя остановить открытый огонь, не допустив распространение пламени на соседние здания. Причины возгорания выясняет на месте происшествия дознаватель МЧС России.

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Ранее Mkset рассказал о пожаре в Башкирии, который чудом не закончился трагично: спасатели эвакуировали парализованную женщину из горящего дома. Возгорание произошло из-за обычной зарядки для телефона.

#Александра Воля
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