В Башкирии сгорело шесть бань

Posted 8 января, 12:48
Published 8 января, 12:48
Modified 8 января, 12:50
Updated 8 января, 12:50
Банный комплекс «Царь-баня» на Оренбургском тракте в Стерлитамаке сгорел. Сразу шесть баней на площади 180 квадратных метров оказались охвачены огнем. На место пожара прибыло почти два десятка спасателей и пять спецмашин.
На оперативных кадрах видно, как густой и едкий дым охватил всю деревянную постройку. На стенах появилась копоть, а крыша здания местами провалилась, не выдержав огненного напора.
Комплекс удалось оперативно потушить, избежав жертв и пострадавших в пожаре. Также спасателям удалось вовремя остановить открытый огонь, не допустив распространение пламени на соседние здания. Причины возгорания выясняет на месте происшествия дознаватель МЧС России.
Ранее Mkset рассказал о пожаре в Башкирии, который чудом не закончился трагично: спасатели эвакуировали парализованную женщину из горящего дома. Возгорание произошло из-за обычной зарядки для телефона.