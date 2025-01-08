Уфимское озеро превратили в джакузи

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Posted 8 января, 14:13

Published 8 января, 14:13

Modified 8 января, 14:15

Updated 8 января, 14:15

Моржи устроили купания в Уфе

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8 января 2025, 14:13
Фото: Мэрия Уфы.

Моржи устроили купания в Уфе

Более сотни городских «моржей» провели традиционные купания на озере Солдатском, сообщает в среду, 8 января, мэрия Уфы.

В парке имени Ивана Якутова 7 января состоялись традиционные рождественские заплывы, организованные клубом закаливания и зимнего плавания «Белые куницы». В мероприятии, прошедшем на озере Солдатском, приняли участие около 100 человек.

Это событие проводится здесь уже более десяти лет в честь одного из важнейших христианских праздников. Недавно благодаря грантовой поддержке Федерация зимнего плавания модернизировала купель на озере. Были установлены понтоны, антивандальный ящик и оборудован постоянный бассейн.

Для поддержания комфортных условий используется специальный компрессор, который подает воздух в воду, предотвращая ее замерзание. Это также улучшает качество воды за счет аэрации, делая купание более приятным.

— Установка компрессора и антивандального ящика — важный этап в развитии зимнего плавания в Уфе. Теперь члены клуба, начиная с 1961 года, впервые могут не тратить время на подготовку проруби, что раньше занимало от одного до двух часов, — подчеркнули представители «Белых куниц».
Фото: Мэрия Уфы
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