Уфимское озеро превратили в джакузи

Это событие проводится здесь уже более десяти лет в честь одного из важнейших христианских праздников. Недавно благодаря грантовой поддержке Федерация зимнего плавания модернизировала купель на озере. Были установлены понтоны, антивандальный ящик и оборудован постоянный бассейн.