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Posted 8 января, 14:05

Published 8 января, 14:05

Modified 8 января, 14:08

Updated 8 января, 14:08

Трассу Уфа — Оренбург закрыли из-за погоды

Трассу Уфа — Оренбург закрыли из-за погоды

8 января 2025, 14:05
Фото: mkset.ru.
Временное ограничение движения нескольких категорий транспорта ввели вечером в среду, 8 января, сообщает Госкомитет Башкирии по ЧС.

С 17:00 среды, 8 января, движение пассажирских автобусов, маршруток, легковых такси и грузового транспорта остановлено на участке федеральной трассы Р-240 Уфа — Оренбург в Башкирии. Ограничение введено с 28-го по 134-й километр (город Уфа, Уфимский, Кармаскалинский, Аургазинский и Стерлитамакский районы). Ограничение продлится ориентировочно до 24:00 среды, 8 января.

— Водителям легковых автомобилей рекомендуется по возможности воздержаться от поездок за пределы населённых пунктов! — обращаются к автомобилистам спасательная служба Башкортостана.

Причиной введения ограничений стали сохраняющиеся неблагоприятные погодные условия: сильный ветер, интенсивный снегопад и ухудшение видимости.

Жительницам Башкирии запретили ходить на каблуках
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Ранее с мерами предосторожности спасатели обратились к представительницам прекрасного пола — каблуки и гололёд в Башкирии не совместимы.

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