Трассу Уфа — Оренбург закрыли из-за погоды

С 17:00 среды, 8 января, движение пассажирских автобусов, маршруток, легковых такси и грузового транспорта остановлено на участке федеральной трассы Р-240 Уфа — Оренбург в Башкирии. Ограничение введено с 28-го по 134-й километр (город Уфа, Уфимский, Кармаскалинский, Аургазинский и Стерлитамакский районы). Ограничение продлится ориентировочно до 24:00 среды, 8 января.