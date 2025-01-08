Трассу Уфа — Оренбург закрыли из-за погоды

Posted 8 января, 14:05
Published 8 января, 14:05
Modified 8 января, 14:08
Updated 8 января, 14:08
С 17:00 среды, 8 января, движение пассажирских автобусов, маршруток, легковых такси и грузового транспорта остановлено на участке федеральной трассы Р-240 Уфа — Оренбург в Башкирии. Ограничение введено с 28-го по 134-й километр (город Уфа, Уфимский, Кармаскалинский, Аургазинский и Стерлитамакский районы). Ограничение продлится ориентировочно до 24:00 среды, 8 января.
— Водителям легковых автомобилей рекомендуется по возможности воздержаться от поездок за пределы населённых пунктов! — обращаются к автомобилистам спасательная служба Башкортостана.
Причиной введения ограничений стали сохраняющиеся неблагоприятные погодные условия: сильный ветер, интенсивный снегопад и ухудшение видимости.
Ранее с мерами предосторожности спасатели обратились к представительницам прекрасного пола — каблуки и гололёд в Башкирии не совместимы.