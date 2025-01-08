Топовый стример Спокойнич умер в 28 лет

СМИ сообщили о трагической смерти стримера, известного под псевдонимом «Спокойнич» (Spokoynich). У него было всего 28 лет, и возникли вопросы относительно причин его гибели. По предварительной информации, молодой блогер скончался сегодня ранним утром. На днях он почувствовал себя плохо — медицинские работники доставили его в больницу, но он больше не вышел из стен учреждения здравоохранения.