Топовый стример Спокойнич умер в 28 лет

Posted 8 января, 14:39
Published 8 января, 14:39
Modified 8 января, 14:51
Updated 8 января, 14:51
СМИ сообщили о трагической смерти стримера, известного под псевдонимом «Спокойнич» (Spokoynich). У него было всего 28 лет, и возникли вопросы относительно причин его гибели. По предварительной информации, молодой блогер скончался сегодня ранним утром. На днях он почувствовал себя плохо — медицинские работники доставили его в больницу, но он больше не вышел из стен учреждения здравоохранения.
Спокойнич потерял сознание в среду утром, и менее чем через час врачи объявили о его смерти. Его девушка Лиза сообщила о его уходе в Telegram-канале стримера. Публичное прощание с топовым блогером поддержали его коллеги по цеху.
В последнем сообщении, опубликованном самим Спокойничем 31 декабря, он призвал всех не болеть и радоваться жизни, а также пообещал сделать подарок в будущем.
Максим Спокойнич родился 26 июня 1996 года в Москве. С детства он сталкивался с трудностями по части здоровья и самочувствия, включая рак лимфоузлов. Spokoynich регулярно проводил IRL-трансляции, а на его Twitch-канале было более 260 тысяч подписчиков.
Менее месяца назад в Москве трагически погиб возлюбленный экс-солистки «Виа Гры» Анны Седоковой — молодой баскетболист. Его тело нашли после развода с певицей в номере хостела.