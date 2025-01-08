Топ роддомов создали в Уфе

По информации, предоставленной UfacityNews.ru со ссылкой на ответ Министерства здравоохранения Республики Башкортостан, в прошлом году наибольшее количество родов было зарегистрировано в Республиканском клиническом перинатальном центре в Уфе. За девять месяцев здесь было зарегистрировано 9 491 рождение.