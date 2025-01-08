Топ роддомов создали в Уфе

Posted 8 января, 19:42
Published 8 января, 19:42
Modified 8 января, 19:45
Updated 8 января, 19:45
Министерство здравоохранения Республики Башкортостан представило перечень наиболее востребованных родильных домов в Уфе по результатам 2024 года. В негласный топ-рейтинг роддомов Уфы попали три государственных учреждения здравоохранения.
По информации, предоставленной UfacityNews.ru со ссылкой на ответ Министерства здравоохранения Республики Башкортостан, в прошлом году наибольшее количество родов было зарегистрировано в Республиканском клиническом перинатальном центре в Уфе. За девять месяцев здесь было зарегистрировано 9 491 рождение.
— Хочу поблагодарить персонал родильного отделения, работавших 20.09 24. Для меня это люди с крыльями, благодаря им на свет появилась моя дочь. В этот день было много рожениц, и все мы были очень шумные) Ко мне в палату заходили много врачей, акушерок каждый успокаивал, злого слова не сказал, — рассказывает про роды в Республиканском клиническом перинатальном центре в Уфе Анастасия.
На втором месте по популярности оказался Городской клинический перинатальный центр, где было зарегистрировано 3 456 родов.
— Благодаря слаженной командной работе я могу с уверенностью сказать, что это были роды мечты! Начиная от приёмного покоя и заканчивая выпиской, — делится впечатлениями об обращении в Городской клинический перинатальный центр Уфы Карина.
Третье место по популярности среди беременных жительниц Республики Башкортостан занял роддом РКБ имени Куватова, где было зарегистрировано 2 941 рождение.
— 19 марта 2024 года благодаря высококвалифицированным специалистам РКБ им. Куватова родился наш сынок. Хочу отметить слаженную работу всех отделений, все функционирует как часы, — уверена молодая мама Сабина.