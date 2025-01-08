Сегодня в Уфе: выходим на работу и готовимся к выходным

Posted 8 января, 19:00
Published 8 января, 19:00
Modified 8 января, 19:00
Updated 8 января, 19:00
Весь четверг, 9 января, в Уфе ожидается ненастная погода — зима будто разозлилась на столицу Башкирии. Так, прогноз погоды на сегодня в Уфе сулит снег и мокрый снег, которые местами будут переходить в метель. Солнца сегодня ждать не стоит. А вот ветер, со скоростью порывов до 21 м/с, придет в Уфу с юга и юго-запада. Днем в Уфе будет от -2°С до 0°С.
На четверг, 9 января, городские коммунальных службы не составили график отключения воды и электричества в Уфе. Впрочем, помимо планов энергетиков существуют аварийные ситуации, которые невозможно списать в график.
Ответ печальный: сегодня. И длинных каникул и хотя бы спаренных выходных в честь праздника Уфе и Башкирии вместе со всей Россией придется ждать аж до мая. Длинные в выходные в честь 23 февраля и 8 марта в 2025 году россияне не получат.
Советы из года в год не меняются — наладьте режим сна и питания. Пора выходить из майонезной комы и ложиться спать хотя бы полуночи, а не смотреть сериалы и жечь бенгальские огни до рассвета.
Но есть и позитивные новости — на горизонте выходные. Этот год начинается с двухдневной рабочей недели. Уже вечером в пятницу, 10 января, можно отправиться наслаждаться красотами Башкирии. Например, Министерство экологии Республики Башкортостан рекомендует присмотреться к Абзаково.
Четверг — традиционный день премьер в кинотеатрах. Так, 9 января, можно провести вечер за просмотром новинки проката «Постучись в мою Тверь» (12+). Главные роли в фильме исполнили Павел Прилучный и Мария Горбань. Зрители благосклонно приняли новую работу отечественного кинематографа.
— Иногда вот посмотришь на мужчину и женщину, которые постоянно ссорятся и не никак не могут найти между собой общий язык и думаешь, что они априори не могут быть вместе. Вот взять хотя бы классическую комедию с Адриано Челентано и Орнеллой Мути «Укрощение строптивого». Он парень из деревни, она из большого города, у них поначалу вообще не было общих тем и точек соприкосновения. Но время может изменить все и результат мы хорошо знаем. Вот и авторы комедии «Постучись в мою Тверь» решили разыграть похожую карту и из этого вышла весьма обаятельная комедия, — считает автор отзыва на «Постучись в мою Тверь».