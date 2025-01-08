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Posted 8 января, 19:00

Published 8 января, 19:00

Modified 8 января, 19:00

Updated 8 января, 19:00

Сегодня в Уфе: выходим на работу и готовимся к выходным

Сегодня в Уфе: выходим на работу и готовимся к выходным

8 января 2025, 19:00
Фото: vk.com/ufa_now.
Дайджест самых важных новостей Уфы, которые нужно знать сегодня, 9 января.

Погода в Уфе 9 января

Весь четверг, 9 января, в Уфе ожидается ненастная погода — зима будто разозлилась на столицу Башкирии. Так, прогноз погоды на сегодня в Уфе сулит снег и мокрый снег, которые местами будут переходить в метель. Солнца сегодня ждать не стоит. А вот ветер, со скоростью порывов до 21 м/с, придет в Уфу с юга и юго-запада. Днем в Уфе будет от -2°С до 0°С.

Отключения воды и света в Уфе

На четверг, 9 января, городские коммунальных службы не составили график отключения воды и электричества в Уфе. Впрочем, помимо планов энергетиков существуют аварийные ситуации, которые невозможно списать в график.

Когда на работу после новогодних праздников

Ответ печальный: сегодня. И длинных каникул и хотя бы спаренных выходных в честь праздника Уфе и Башкирии вместе со всей Россией придется ждать аж до мая. Длинные в выходные в честь 23 февраля и 8 марта в 2025 году россияне не получат.

Как начать работать после праздников

Советы из года в год не меняются — наладьте режим сна и питания. Пора выходить из майонезной комы и ложиться спать хотя бы полуночи, а не смотреть сериалы и жечь бенгальские огни до рассвета.

Куда поехать из Уфы на один день

Но есть и позитивные новости — на горизонте выходные. Этот год начинается с двухдневной рабочей недели. Уже вечером в пятницу, 10 января, можно отправиться наслаждаться красотами Башкирии. Например, Министерство экологии Республики Башкортостан рекомендует присмотреться к Абзаково.

Что посмотреть в кино в январе 2025

Четверг — традиционный день премьер в кинотеатрах. Так, 9 января, можно провести вечер за просмотром новинки проката «Постучись в мою Тверь» (12+). Главные роли в фильме исполнили Павел Прилучный и Мария Горбань. Зрители благосклонно приняли новую работу отечественного кинематографа.

— Иногда вот посмотришь на мужчину и женщину, которые постоянно ссорятся и не никак не могут найти между собой общий язык и думаешь, что они априори не могут быть вместе. Вот взять хотя бы классическую комедию с Адриано Челентано и Орнеллой Мути «Укрощение строптивого». Он парень из деревни, она из большого города, у них поначалу вообще не было общих тем и точек соприкосновения. Но время может изменить все и результат мы хорошо знаем. Вот и авторы комедии «Постучись в мою Тверь» решили разыграть похожую карту и из этого вышла весьма обаятельная комедия, — считает автор отзыва на «Постучись в мою Тверь».

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