Сегодня в Уфе: выходим на работу и готовимся к выходным

— Иногда вот посмотришь на мужчину и женщину, которые постоянно ссорятся и не никак не могут найти между собой общий язык и думаешь, что они априори не могут быть вместе. Вот взять хотя бы классическую комедию с Адриано Челентано и Орнеллой Мути «Укрощение строптивого». Он парень из деревни, она из большого города, у них поначалу вообще не было общих тем и точек соприкосновения. Но время может изменить все и результат мы хорошо знаем. Вот и авторы комедии «Постучись в мою Тверь» решили разыграть похожую карту и из этого вышла весьма обаятельная комедия, — считает автор отзыва на «Постучись в мою Тверь».