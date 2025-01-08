На невезучего уфимца свалилось ₽8 млн

Житель Башкирии решил попытать свою удачу, купив билет в лотерею за ₽100 рублей в мобильном приложении. Его, казалось бы, «несчастливая» рука привела к успеху: приз в розыгрыше можно было получить, угадав 12 чисел из 24, либо не попав ни в одно. Мужчина не отгадал ни одного числа и сорвал куш на ₽8 млн.