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Posted 8 января, 09:48

Published 8 января, 09:48

Modified 8 января, 09:50

Updated 8 января, 09:50

Житель Башкирии выиграл суперприз в лотерею

На невезучего уфимца свалилось ₽8 млн

8 января 2025, 09:48
Фото: 1MI.

Житель Башкирии выиграл суперприз в лотерею

Уфимец не угадал ни одного числа в лотерее и выиграть главный приз, рассказали после розыгрыша лотереи «Забава от русского лото» в среду, 8 января.

Житель Башкирии решил попытать свою удачу, купив билет в лотерею за ₽100 рублей в мобильном приложении. Его, казалось бы, «несчастливая» рука привела к успеху: приз в розыгрыше можно было получить, угадав 12 чисел из 24, либо не попав ни в одно. Мужчина не отгадал ни одного числа и сорвал куш на ₽8 млн.

Ранее Mkset рассказал об еще одном джентельмене удачи из Башкирии — мужчина окупил билет за ₽10 в 250 000 раз, выиграв ₽2,5 млн. В пресс-службе «Столото» рекомендуют проверить все завалявшиеся билетики — срок выдачи призов составляет около 3,5 лет. Кто знает, может вы уже стали миллионером, но пока не знаете об этом.

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