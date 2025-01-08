Моргенштерн* объявился в Куршавеле и сразу опозорился

Posted 8 января, 17:41
Published 8 января, 17:41
Modified 8 января, 17:43
Updated 8 января, 17:43
Известный своим эпатажным поведением исполнитель из Уфы Моргенштерн* и на этот раз не разочаровал публику. Совсем недавно Моргенштерн* объявил о том, что признал свои проблемы с алкоголем, наркотиками и душевным здоровьем, и собирался уединиться в рехабе. Но, видимо, необходимость хоть как-то находить средства к существованию снова толкнула певца в пучину кутежа.
Моргенштерн* попал на записи камер участников закрытой элитной вечеринки на французском горнолыжном курорте Куршавель. Там Моргенштерн* выступал перед публикой из бывших соотечественников. Моргенштерн* явился на сцену с сигаретой и бокалом горячительного. Видимо, от избытка чувств исполнитель под фразу о том, что надо делать деньги, с грохотом полетел с помоста. Получил ли он травмы — не сообщается.
* — внесён в список иностранных агентов