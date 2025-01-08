Моргенштерн* объявился в Куршавеле и сразу опозорился

Известный своим эпатажным поведением исполнитель из Уфы Моргенштерн* и на этот раз не разочаровал публику. Совсем недавно Моргенштерн* объявил о том, что признал свои проблемы с алкоголем, наркотиками и душевным здоровьем, и собирался уединиться в рехабе. Но, видимо, необходимость хоть как-то находить средства к существованию снова толкнула певца в пучину кутежа.