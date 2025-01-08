Posted 8 января, 18:56
Published 8 января, 18:56
Modified 8 января, 18:58
Updated 8 января, 18:58
В больнице города Ишимбай люди выразили недовольство условиями, в которых находятся больные. Вся ситуация попала на запись камеры смартфона и стала вирусной в соцсетях. Автор видео утверждает, что пациенты вынуждены лежать в коридорах, хотя в палатах есть свободные места.
— Места в палатах есть, но за них нужно платить. Если пожалуешься, то можно попасть в неприятную ситуацию. В больнице работают не врачи, а хабалки, которые считают себя лучше других, — пишет автор скандального неоднозначного ролика.
В пресс-службе республиканского Министерства здравоохранения порталу UfaNovosti объяснили, что информация, распространённая в социальных сетях, не совсем верна. Да, пациенты действительно лежат на койках в коридоре, но не из-за требования платы за более комфортные условия лечения.
— Учитывая длительные выходные, ожидалось массовое поступление пациентов, поэтому были подготовлены дополнительные койки, — сообщили в ведомстве.
Напомним, ранее заявивший о необходимости лечения от пагубных пристрастий и душевных недугов Моргенштерн* появился на элитной российской вечеринке.
* — признан иностранным агентом в РФ