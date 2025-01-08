«Места в палатах есть, но за них нужно платить»

В больнице города Ишимбай люди выразили недовольство условиями, в которых находятся больные. Вся ситуация попала на запись камеры смартфона и стала вирусной в соцсетях. Автор видео утверждает, что пациенты вынуждены лежать в коридорах, хотя в палатах есть свободные места.