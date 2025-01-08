mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 января, 18:56

Published 8 января, 18:56

Modified 8 января, 18:58

Updated 8 января, 18:58

Пациентов положили в коридоре больницы Ишимбая

«Места в палатах есть, но за них нужно платить»

8 января 2025, 18:56
Фото: mkset.ru.

Пациентов положили в коридоре больницы Ишимбая

Увиденное в учреждении здравоохранения поразило визитёров — ситуацию объяснил Минздрав Башкирии, сообщают местные СМИ в среду, 8 января.

В больнице города Ишимбай люди выразили недовольство условиями, в которых находятся больные. Вся ситуация попала на запись камеры смартфона и стала вирусной в соцсетях. Автор видео утверждает, что пациенты вынуждены лежать в коридорах, хотя в палатах есть свободные места.

— Места в палатах есть, но за них нужно платить. Если пожалуешься, то можно попасть в неприятную ситуацию. В больнице работают не врачи, а хабалки, которые считают себя лучше других, — пишет автор скандального неоднозначного ролика.
Видео: Черный список/Ишимбай.

В пресс-службе республиканского Министерства здравоохранения порталу UfaNovosti объяснили, что информация, распространённая в социальных сетях, не совсем верна. Да, пациенты действительно лежат на койках в коридоре, но не из-за требования платы за более комфортные условия лечения.

— Учитывая длительные выходные, ожидалось массовое поступление пациентов, поэтому были подготовлены дополнительные койки, — сообщили в ведомстве.
Моргенштерн* объявился в Куршавеле и сразу опозорился
Узнать подробнее

Напомним, ранее заявивший о необходимости лечения от пагубных пристрастий и душевных недугов Моргенштерн* появился на элитной российской вечеринке.

* — признан иностранным агентом в РФ

Читайте также:
Кровавая расправа в уфимском подъезде попала на видеоМоргенштерн* объявился в Куршавеле и сразу опозорилсяВ Башкирии закрыли две трассы
#Юлия Литвиненко#Общество#Видео#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Социальные сети#Благовещенск#Больница#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Здравоохранение#Новый год#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Праздники#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Янаул#Ишимбай#Моргенштерн#Минздрав Башкирии#Пациенты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика