Кровавая расправа в уфимском подъезде попала на видео

Рождество в этой семье явно выдалось не добрым праздником. Тумаки и таскания за волосы, которые пришлось перенести женщине, попали на запись камеры наблюдения у подъезда дома. Местные жители сообщают, что после семейного «праздника» весь подъезд многоэтажки залит кровью.