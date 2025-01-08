Кровавая расправа в уфимском подъезде попала на видео

Posted 8 января, 17:50
Published 8 января, 17:50
Modified 8 января, 17:52
Updated 8 января, 17:52
Как указывает источник, кровавый частный конфликт имел место в подъезде многоквартирного дома на Маршала Жукова, 8 в Уфе. Потасовка между супругами произошла накануне, 7 января.
Рождество в этой семье явно выдалось не добрым праздником. Тумаки и таскания за волосы, которые пришлось перенести женщине, попали на запись камеры наблюдения у подъезда дома. Местные жители сообщают, что после семейного «праздника» весь подъезд многоэтажки залит кровью.
Причем, вся сцена попала не только на записи камер: мужчина избивал и толкал супругу на глазах у ребёнка. Причина конфликта семейного тирана и дамы в шубке «под норку» не сообщается.
Напомним, ранее в центре Уфы возле предприятия общепита с сомнительной репутацией подрались две диаспоры.