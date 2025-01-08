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Posted 8 января, 17:50

Published 8 января, 17:50

Modified 8 января, 17:52

Updated 8 января, 17:52

Семейная пара подралась под камерами в Уфе

Кровавая расправа в уфимском подъезде попала на видео

8 января 2025, 17:50
Фото: 1MI.

Семейная пара подралась под камерами в Уфе

Система видеонаблюдения зафиксировала жестокую потасовку между мужчиной и женщиной, сообщает в среду, 8 января, Telegram-канал Ufa/RB.

Как указывает источник, кровавый частный конфликт имел место в подъезде многоквартирного дома на Маршала Жукова, 8 в Уфе. Потасовка между супругами произошла накануне, 7 января.

Рождество в этой семье явно выдалось не добрым праздником. Тумаки и таскания за волосы, которые пришлось перенести женщине, попали на запись камеры наблюдения у подъезда дома. Местные жители сообщают, что после семейного «праздника» весь подъезд многоэтажки залит кровью.

Причем, вся сцена попала не только на записи камер: мужчина избивал и толкал супругу на глазах у ребёнка. Причина конфликта семейного тирана и дамы в шубке «под норку» не сообщается.

Видео: Telegram-канал Ufa/RB.
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Напомним, ранее в центре Уфы возле предприятия общепита с сомнительной репутацией подрались две диаспоры.

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