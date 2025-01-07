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Posted 7 января, 11:11

Published 7 января, 11:11

Modified 7 января, 15:12

Updated 7 января, 15:12

Пожарные спасли парализованную женщину из горящего дома

Зарядка для телефона чуть не убила инвалида в Башкирии

7 января 2025, 11:11
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.

Пожарные спасли парализованную женщину из горящего дома

Парализованная женщина чудом избежала смерти во время пожара в собственном доме в Башкирии, сообщили в Госкомитете РБ по ЧС во вторник, 7 января.

Рождественским утром в деревне Грибовка загорелся двухэтажный каркасный дом. Возгорание произошло на втором этаже, а огонь стремительно распространился по всему дому. Прибывшие на место спасатели эвакуировали из горящего здания парализованную женщину, которая чудом не пострадала.

Фото: Госкомитет РБ по ЧС

По предварительным данным, пожар случился из-за возгорания зарядного устройства на телефон. Чтобы предотвратить подобные инциденты, которые могут привести к трагедии, на место происшествия выезжал инструктор Госкомитета РБ по ЧС с разъяснительной беседой.

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