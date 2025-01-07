Зарядка для телефона чуть не убила инвалида в Башкирии

Posted 7 января, 11:11
Published 7 января, 11:11
Modified 7 января, 15:12
Updated 7 января, 15:12
Рождественским утром в деревне Грибовка загорелся двухэтажный каркасный дом. Возгорание произошло на втором этаже, а огонь стремительно распространился по всему дому. Прибывшие на место спасатели эвакуировали из горящего здания парализованную женщину, которая чудом не пострадала.
По предварительным данным, пожар случился из-за возгорания зарядного устройства на телефон. Чтобы предотвратить подобные инциденты, которые могут привести к трагедии, на место происшествия выезжал инструктор Госкомитета РБ по ЧС с разъяснительной беседой.
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