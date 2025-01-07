Зарядка для телефона чуть не убила инвалида в Башкирии

Рождественским утром в деревне Грибовка загорелся двухэтажный каркасный дом. Возгорание произошло на втором этаже, а огонь стремительно распространился по всему дому. Прибывшие на место спасатели эвакуировали из горящего здания парализованную женщину, которая чудом не пострадала.