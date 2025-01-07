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Posted 7 января, 10:38

Published 7 января, 10:38

Modified 7 января, 15:13

Updated 7 января, 15:13

Дело о массовой драке в Уфе взял под контроль Бастрыкин

Уфимскими хулиганами займется Бастрыкин

7 января 2025, 10:38
Фото: СК РФ.

Дело о массовой драке в Уфе взял под контроль Бастрыкин

Массовая драка неизвестных мужчин в центре Уфы заинтересовала не только региональных правоохранителей, но и главу Следкома РФ Александра Бастрыкина, сообщили в ведомстве во вторник, 7 января.

Ранее Mkset рассказал о «ледовом побоище» в центре Уфы. Около двадцати мужчин быстро переквалифицировали словесную перепалку в драку, как рассказали очевидцы. В толпе участники замеса яростно и безжалостно размахивали кулаками, а оказавшихся на земле добивали ногами. После окончания битвы ее участники быстро разъехались с места происшествия.

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Региональные правоохранительные органы начали расследование, чтобы найти участников уличного боя и выяснить причины. В Следкоме возбудили уголовное дело за хулиганство, а личный отчет о расследовании запросил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Ранее Mkset рассказал о пьяном лихаче, который «поднял на уши» Нефтекамск.

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