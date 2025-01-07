Уфимскими хулиганами займется Бастрыкин

Posted 7 января, 10:38
Published 7 января, 10:38
Modified 7 января, 15:13
Updated 7 января, 15:13
Ранее Mkset рассказал о «ледовом побоище» в центре Уфы. Около двадцати мужчин быстро переквалифицировали словесную перепалку в драку, как рассказали очевидцы. В толпе участники замеса яростно и безжалостно размахивали кулаками, а оказавшихся на земле добивали ногами. После окончания битвы ее участники быстро разъехались с места происшествия.
Региональные правоохранительные органы начали расследование, чтобы найти участников уличного боя и выяснить причины. В Следкоме возбудили уголовное дело за хулиганство, а личный отчет о расследовании запросил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
Ранее Mkset рассказал о пьяном лихаче, который «поднял на уши» Нефтекамск.