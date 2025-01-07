Уфимскими хулиганами займется Бастрыкин

Ранее Mkset рассказал о «ледовом побоище» в центре Уфы. Около двадцати мужчин быстро переквалифицировали словесную перепалку в драку, как рассказали очевидцы. В толпе участники замеса яростно и безжалостно размахивали кулаками, а оказавшихся на земле добивали ногами. После окончания битвы ее участники быстро разъехались с места происшествия.