Сколько будет стоить доллар в 2025 году

Posted 7 января, 08:27
Published 7 января, 08:27
Modified 7 января, 08:27
Updated 7 января, 08:27
По мнениям экспертов, прогнозы курса доллара на 2025 год предполагаются — от 96,5 до 130 рублей. что отражает рекордную разницу в оценках.
Наиболее позитивный прогноз озвучило Министерство экономического развития, ожидая средний курс в 96,5 руб.
Рост курса доллара влияет на нашу жизнь. Это отражается подорожанием импортных товаров: автомобилей, лекарственных препаратов, продуктов питания, электроники, бытовой техники, а также от товаров, производимых в России с импортными составляющими.
За 2024 год курс доллара США вырос к рублю примерно на 14,4%, евро — 9,1%.
Ослабление курса рубля в ноябре 2024 года произошло по ряду причин: введение санкций США, снижение поступления валюты в страну, геополитическая ситуация.
По мнениям экспертов, прогнозы курса доллара на 2025 год предполагаются от 96,5 до 130 рублей. что отражает рекордную разницу в оценках.
Наиболее позитивный прогноз озвучило Министерство экономического развития, ожидая средний курс в 96,5 рубля.
Глава «Сбербанка» Герман Греф во время подведения итогов года на Дне инвестора — 2024, 6 декабря отметил, что к концу 2025 года доллар может достигнуть 115 рублей.
— «Понятно, что есть сейчас некоторое ослабление рубля, но сегодня мы не ожидаем никаких сюрпризов с этим. Он будет колебаться в зависимости от ситуации. Сейчас мы не видим пока пространства для существенного ослабления рубля. Равновесный курс на сегодня с учетом инфляции — 100–105 На конец 2025 года», — заявил глава ЦБ РФ Герман Греф.
Факторы, которые позволят сдержать ослабление рубля: высокие процентные ставки по рублям, ограничения по оттоку валюты из России, высокие объемы расчетов в рублях за импорт, положительный торговый баланс РФ. Об этом рассказал на сайте Banki.ru управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов в комментарии для Банки.ру.
Наиболее же сильно, по мнению эксперта, на динамику курса рубля влияют объемы продажи валюты экспортерами на внутреннем рынке, покупки валюты импортерами, бизнесом и населением.