Сколько будет стоить доллар в 2025 году

Факторы, которые позволят сдержать ослабление рубля: высокие процентные ставки по рублям, ограничения по оттоку валюты из России, высокие объемы расчетов в рублях за импорт, положительный торговый баланс РФ. Об этом рассказал на сайте Banki.ru управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов в комментарии для Банки.ру.