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Posted 7 января, 08:27

Published 7 января, 08:27

Modified 7 января, 08:27

Updated 7 января, 08:27

Сколько будет стоить доллар в 2025 году

Сколько будет стоить доллар в 2025 году

7 января 2025, 08:27
Фото: 1MI.
Прогнозы экспертов на курс доллара США в 2025 году от 96,5 до 130 рублей. Чего ожидать?

Курс доллара в 2025 году

По мнениям экспертов, прогнозы курса доллара на 2025 год предполагаются — от 96,5 до 130 рублей. что отражает рекордную разницу в оценках.
Наиболее позитивный прогноз озвучило Министерство экономического развития, ожидая средний курс в 96,5 руб.

Рост курса доллара влияет на нашу жизнь. Это отражается подорожанием импортных товаров: автомобилей, лекарственных препаратов, продуктов питания, электроники, бытовой техники, а также от товаров, производимых в России с импортными составляющими.

За 2024 год курс доллара США вырос к рублю примерно на 14,4%, евро — 9,1%.

Ослабление курса рубля в ноябре 2024 года произошло по ряду причин: введение санкций США, снижение поступления валюты в страну, геополитическая ситуация.

Что ожидать дальше в росте валют?

По мнениям экспертов, прогнозы курса доллара на 2025 год предполагаются от 96,5 до 130 рублей. что отражает рекордную разницу в оценках.

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Наиболее позитивный прогноз озвучило Министерство экономического развития, ожидая средний курс в 96,5 рубля.

Прогноз на курс доллара от Германа Грефа

Глава «Сбербанка» Герман Греф во время подведения итогов года на Дне инвестора — 2024, 6 декабря отметил, что к концу 2025 года доллар может достигнуть 115 рублей.

— «Понятно, что есть сейчас некоторое ослабление рубля, но сегодня мы не ожидаем никаких сюрпризов с этим. Он будет колебаться в зависимости от ситуации. Сейчас мы не видим пока пространства для существенного ослабления рубля. Равновесный курс на сегодня с учетом инфляции — 100–105 На конец 2025 года», — заявил глава ЦБ РФ Герман Греф.

Средний курс доллара на 2025 год

Факторы, которые позволят сдержать ослабление рубля: высокие процентные ставки по рублям, ограничения по оттоку валюты из России, высокие объемы расчетов в рублях за импорт, положительный торговый баланс РФ. Об этом рассказал на сайте Banki.ru управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов в комментарии для Банки.ру.

Наиболее же сильно, по мнению эксперта, на динамику курса рубля влияют объемы продажи валюты экспортерами на внутреннем рынке, покупки валюты импортерами, бизнесом и населением.

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