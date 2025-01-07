Пьяный лихач «поднял на уши» город в Башкирии

Posted 7 января, 07:55
Published 7 января, 07:55
Modified 7 января, 15:13
Updated 7 января, 15:13
В Башкирии продолжается рейд «Трезвый водитель». Накануне экипаж ГАИ в Нефтекамске патрулировал улицы ночного города, когда наткнулся на подозрительную «Ладу Калину», водитель которой попытался скрыться при виде спецмашины.
Инспекторы всё-таки догнали лихача: им оказался 34-летний местный житель. При проверке на «трубочке» в выдыхаемом воздухе оказалось 1,213 м/л алкоголя.
За прошедшие сутки нефтекамский лихач стал уже 43-м пойманным нетрезвым водителем в Башкирии. Инспекторы составили на мужчину протокол, отправили авто на штраф-стоянку, а также напомнили о категорическом запрете на пьяную езду — во избежание трагедий на дорогах.
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