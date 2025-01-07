Пьяный лихач «поднял на уши» город в Башкирии

За прошедшие сутки нефтекамский лихач стал уже 43-м пойманным нетрезвым водителем в Башкирии. Инспекторы составили на мужчину протокол, отправили авто на штраф-стоянку, а также напомнили о категорическом запрете на пьяную езду — во избежание трагедий на дорогах.