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Posted 7 января, 07:55

Published 7 января, 07:55

Modified 7 января, 15:13

Updated 7 января, 15:13

Инспекторы ДПС задержали нетрезвого водителя в Башкирии

Пьяный лихач «поднял на уши» город в Башкирии

7 января 2025, 07:55
Фото: Госавтоинспекция Башкортостана.

Инспекторы ДПС задержали нетрезвого водителя в Башкирии

Сотрудники ДПС с мигалками догоняли нетрезвого автолюбителя в Нефтекамске, сообщил главный инспектор Башкирии Владимир Севастьянов во вторник, 7 января.

В Башкирии продолжается рейд «Трезвый водитель». Накануне экипаж ГАИ в Нефтекамске патрулировал улицы ночного города, когда наткнулся на подозрительную «Ладу Калину», водитель которой попытался скрыться при виде спецмашины.

Инспекторы всё-таки догнали лихача: им оказался 34-летний местный житель. При проверке на «трубочке» в выдыхаемом воздухе оказалось 1,213 м/л алкоголя.

Видео: Госавтоинспекция Башкортостана.
Фото: roi.ru

За прошедшие сутки нефтекамский лихач стал уже 43-м пойманным нетрезвым водителем в Башкирии. Инспекторы составили на мужчину протокол, отправили авто на штраф-стоянку, а также напомнили о категорическом запрете на пьяную езду — во избежание трагедий на дорогах.

Ранее Mkset рассказал, о массовой бойне в центре Уфы.

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