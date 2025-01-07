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Posted 7 января, 07:08

Published 7 января, 07:08

Modified 7 января, 08:08

Updated 7 января, 08:08

Прогноз погоды на Рождество в столице Башкирии

Погода на Крещение в Уфе

7 января 2025, 07:08
Фото: 1MI.

Прогноз погоды на Рождество в столице Башкирии

Какие рождественские чудеса для уфимцев подготовила погода во вторник, 7 января, расскажет Mkset.

Настоящая зима наконец-то возвращается в сердце Башкирии после недавней оттепели. Утро порадует уфимцев морозом — на термометре около -10°C, днем станет чуть теплее — примерно -6…-8°C. А к вечеру вновь подморозит — температура вернется к -10°C.

Синоптики обещают облачный день с небольшими снегопадами — отличная возможность насладиться зимними прелестями под конец затяжных каникул. А вот ветер будет легким и немного игривым: южные порывы достигнут до 2 м/с, так что не забудьте завязать шарф потуже.

Автомобилистам вновь напомнили, что с небольшими осадками дороги могут быть скользкими, так что за рулем стоит быть осторожнее.

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Ранее Mkset рассказал, чем заняться в предпоследний день праздничных каникул в Уфе.

Уфимский чиновник отчитался о спасении зимних каникул
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