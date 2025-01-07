Погода на Крещение в Уфе

Posted 7 января, 07:08
Published 7 января, 07:08
Modified 7 января, 08:08
Updated 7 января, 08:08
Настоящая зима наконец-то возвращается в сердце Башкирии после недавней оттепели. Утро порадует уфимцев морозом — на термометре около -10°C, днем станет чуть теплее — примерно -6…-8°C. А к вечеру вновь подморозит — температура вернется к -10°C.
Синоптики обещают облачный день с небольшими снегопадами — отличная возможность насладиться зимними прелестями под конец затяжных каникул. А вот ветер будет легким и немного игривым: южные порывы достигнут до 2 м/с, так что не забудьте завязать шарф потуже.
Автомобилистам вновь напомнили, что с небольшими осадками дороги могут быть скользкими, так что за рулем стоит быть осторожнее.