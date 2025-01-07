Погода на Крещение в Уфе

Синоптики обещают облачный день с небольшими снегопадами — отличная возможность насладиться зимними прелестями под конец затяжных каникул. А вот ветер будет легким и немного игривым: южные порывы достигнут до 2 м/с, так что не забудьте завязать шарф потуже.