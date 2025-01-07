Несовершеннолетнего рецидивиста ловили с мигалками по всей Уфе

Однако позже парень, видимо, решил, что снаряд дважды в одну воронку не падает. Всего через пару часов инспекторы остановили «Ладу Гранту», за рулем которой оказался все тот же малолетний лихач. Второй автобиль также отправился на штраф-стоянку, а на юношу выписали новую порцию протоколов.