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Posted 7 января, 15:21

Published 7 января, 15:21

Modified 7 января, 15:23

Updated 7 января, 15:23

Малолетнего лихача без прав поймали дважды за ночь

Несовершеннолетнего рецидивиста ловили с мигалками по всей Уфе

7 января 2025, 15:21
Фото: Госавтоинспекции Уфы.

Малолетнего лихача без прав поймали дважды за ночь

Несовершеннолетнего автолюбителя дважды за ночь поймали на езде без прав, сообщили в Госавтоинспекции Уфы во вторник, 7 января.

Накануне ночью, 7 января, инспекторы ДПС остановили «десятку» в Шакшке. За рулем оказался 17-летний местный житель, а номера на авто оказались липовыми. На подростка составили протоколы, а машину отправили на штраф-стоянку.

Фото: Госавтоинспекция Уфы

Однако позже парень, видимо, решил, что снаряд дважды в одну воронку не падает. Всего через пару часов инспекторы остановили «Ладу Гранту», за рулем которой оказался все тот же малолетний лихач. Второй автобиль также отправился на штраф-стоянку, а на юношу выписали новую порцию протоколов.

Фото: Госавтоинспекция Уфы

Ранее Mkset рассказал, как инспекторы ГАИ гонялись по Башкирии за в усмерть пьяным лихачем.

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