Несовершеннолетнего рецидивиста ловили с мигалками по всей Уфе

Posted 7 января, 15:21
Published 7 января, 15:21
Modified 7 января, 15:23
Updated 7 января, 15:23
Накануне ночью, 7 января, инспекторы ДПС остановили «десятку» в Шакшке. За рулем оказался 17-летний местный житель, а номера на авто оказались липовыми. На подростка составили протоколы, а машину отправили на штраф-стоянку.
Однако позже парень, видимо, решил, что снаряд дважды в одну воронку не падает. Всего через пару часов инспекторы остановили «Ладу Гранту», за рулем которой оказался все тот же малолетний лихач. Второй автобиль также отправился на штраф-стоянку, а на юношу выписали новую порцию протоколов.
Ранее Mkset рассказал, как инспекторы ГАИ гонялись по Башкирии за в усмерть пьяным лихачем.