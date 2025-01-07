Не ходите в Л`Этуаль, пока не прочитаете эту новость

Posted 7 января, 04:00
Published 7 января, 04:00
Modified 7 января, 04:00
Updated 7 января, 04:00
Простые, но важные советы, которые помогут избежать покупки имитации дорогих духов:
Упаковка должна быть аккуратной, без повреждений, а шрифты — четкими и читаемыми. Если продукт запечатан в целлофан, убедитесь в его целостности.
Согласно техрегламенту Таможенного союза, на упаковке должны быть указаны:
Для проверки легальности парфюмерии скачайте мобильное приложение и отсканируйте код на упаковке. К слову, продажа не маркированной парфюмерии запрещена.
Если есть возможность, протестируйте запах и другие характеристики парфюмерии.
Убедитесь, что продавец предоставляет полную информацию о себе и товаре. Не покупайте у продавцов, которые не раскрывают свои данные.
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