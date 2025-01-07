mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 января, 04:00

Published 7 января, 04:00

Modified 7 января, 04:00

Updated 7 января, 04:00

Как не наткнуться на косметические подделки рассказали в Башкирии

Не ходите в Л`Этуаль, пока не прочитаете эту новость

7 января 2025, 04:00
Фото: mkset.ru.

Как не наткнуться на косметические подделки рассказали в Башкирии

Как правильно выбрать парфюм, чтобы не наткнуться на подделку, рассказал Роспотребнадзор Башкортостана в понедельник, 6 января.

Простые, но важные советы, которые помогут избежать покупки имитации дорогих духов:

Проверьте упаковку товара

Упаковка должна быть аккуратной, без повреждений, а шрифты — четкими и читаемыми. Если продукт запечатан в целлофан, убедитесь в его целостности.

Изучите информацию на упаковке

Согласно техрегламенту Таможенного союза, на упаковке должны быть указаны:

  • Наименование и назначение продукции
  • Информация о производителе и стране происхождения
  • Срок годности и условия хранения
  • Список ингредиентов

Используйте приложение «Честный знак»

Для проверки легальности парфюмерии скачайте мобильное приложение и отсканируйте код на упаковке. К слову, продажа не маркированной парфюмерии запрещена.

Ознакомьтесь с товаром перед покупкой

Если есть возможность, протестируйте запах и другие характеристики парфюмерии.

Будьте внимательны при дистанционных покупках

Убедитесь, что продавец предоставляет полную информацию о себе и товаре. Не покупайте у продавцов, которые не раскрывают свои данные.

Ранее Mkset рассказал, как не сойти с ума после новогодних каникул.

Как не сойти с ума после новогодних каникул рассказали уфимские врачи
Узнать подробнее
Читайте также:
Роспотребнадзор Башкирии рассказал, сколько хранить новогодние салатыУфимцев просят ходить по магазинам в маскахВрачи Башкирии предупредили об опасности мандаринов
#Александра Воля#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Роспотребнадзор#Новости Башкирии#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Октябрьский#Подделка#Товар#Парфюм#Покупка#Дистанционные покупки#Честный знак#Л`Этуаль
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика