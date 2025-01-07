«Ледовое побоище» в Уфе заинтересовало полицию

На кадрах, снятых похожими, видно, как толпа мужчин неразборчиво, но активно и жестоко машет кулаками. Некоторые участники драки оказались на земле — их добивали ногами. Оказавшаяся случайным свидетелем побоища уфимка рассказала, что по окончанию баталии ее участники быстро разъехались на машинах, ловля летевшие вслед биты и стаканы.