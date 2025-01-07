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Posted 7 января, 06:40

Published 7 января, 06:40

Modified 7 января, 08:09

Updated 7 января, 08:09

Причины массовой драки в Уфе выяснят в полиции

«Ледовое побоище» в Уфе заинтересовало полицию

7 января 2025, 06:40
Фото: UTV.

Причины массовой драки в Уфе выяснят в полиции

Массовая бойня между неизвестными мужчинами в Уфе привлекла внимание правоохранителей, сообщили в региональном МВД во вторник, 7 января.

Около 20-ти неизвестных мужчин затеяли драку прямо в центре Уфы. Как сообщают очевидцы, драчуны сначала попытались словесно решить возникшую между ними проблему, однако спор быстро перерос в массовое побоище.

Видео: UTV.

На кадрах, снятых похожими, видно, как толпа мужчин неразборчиво, но активно и жестоко машет кулаками. Некоторые участники драки оказались на земле — их добивали ногами. Оказавшаяся случайным свидетелем побоища уфимка рассказала, что по окончанию баталии ее участники быстро разъехались на машинах, ловля летевшие вслед биты и стаканы.

Что стало причиной массового побоища в центре Уфы заинтересовало не только Интернет-пользователей, но и сотрудников МВД. Правоохранители выясняют участников и обстоятельства драки.

Ранее Mkset рассказал, как мессенджер помог уфимским инспекторам поймать пьяного лихача.

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