Покупать недвижимость, машину, дорогую технику в январе 2025 года. Стоит ли?

Мода на фасон шубы в следующем году кардинально не измениться. В большинстве своем — это консервативная одежда. Модели на распродаже в этом сезоне на 99% будет модными и в следующем. Самые низкие цены на шубы и дубленки летом. Но и на январских распродажах можно найти выгодные предложения. Лучше подготовиться к ним заранее, чтобы быть уверенными, что скидка действительно такая, как указывает продавец.