Покупать недвижимость, машину, дорогую технику в январе 2025 года. Стоит ли?

Posted 7 января, 08:32
Published 7 января, 08:32
Modified 7 января, 08:34
Updated 7 января, 08:34
Падения цен на жилье в январе 2025 года на первичном рынке недвижимости, по мнению экспертов, ожидать не стоит. Более того, будет рост цен на квартиры, попадающие под условия льготных программ кредитования.
Купить квартиру со скидкой наиболее вероятно в случае, если продавец-собственник вторичного жилья спешит с продажей и готов на снижение цены.
Январь — подходящее время для того, чтобы купить дорогостоящую бытовую технику и купить бытовую технику и электронику.
В декабре 2024 года ретейлеры получили уведомление о повышении цен на бытовую технику и электронику отечественных, а также иностранных производители в среднем на 10%. Причины, названные производителями: курс валют, дорогостоящие кредиты, высокая ключевая ставка ЦБ, повышение затрат на логистику.
Однако крупнейшие торговые сети в период новогодних каникул предлагают значительные скидки до 60% и беспроцентную рассрочку на технику для дома, гаджеты и электронику.
— Ездили в МЕГУ. Народу столько, словно пол города там. Все гуляют, покупают что-то. Мы купили в рассрочку холодильник и ноутбук. Дешевле они точно не станут, хоть так постепенно рассчитаемся. Нагрузка на семейный бюджет меньше. Многие таким образом покупают, — рассказал Марсель из Уфы.
Новогодние и рождественские скидки на ювелирные украшения проходят ежегодно. Чаще всего они действуют не на весь ассортимент, но обещания продавцов впечатляют. Скидки до 80%.
— Я смотрела цены на несколько определенных изделий из золота в двух очень популярных сетях ювелирных магазинов. Могу точно сказать, что на эти позиции повысили цены в декабре, а в январе снизили до прежних. Вот и вся скидка, — Карина М., Уфа.
Мода на фасон шубы в следующем году кардинально не измениться. В большинстве своем — это консервативная одежда. Модели на распродаже в этом сезоне на 99% будет модными и в следующем. Самые низкие цены на шубы и дубленки летом. Но и на январских распродажах можно найти выгодные предложения. Лучше подготовиться к ним заранее, чтобы быть уверенными, что скидка действительно такая, как указывает продавец.
Рост цен в январе 2025 года на автомобили неизбежен. Это вызвано рядом причин: очередное повышение утильсбора, валютный курс, высокая учетная ставка Центробанка.
По мнению экспертов, стоимость новых автомобилей в 2024 году выросла на 11%, но это не окончательный рост. Производители приостановили подорожание, чтобы не снизить продажи в декабре.
На сайтах автосалонов отечественных авто различные предложения. Например, 20% скидка от стоимости автомобиля в рамках Государственной программы автокредитования, программа трейд ин, программы страхования от производителя для авто и водителя.
В связи с недоступностью определенных марок авто и дороговизной машин из салонов возникает повышенный спрос на вторичном рынке. Это, в свою очередь, вызывает повышение на авто с пробегом.
— Машины стали недоступными. Хотя на дорогах дорогие иномарки. Правда, китайцев стало больше. Но морально к ним для себя не готова. Тем более, что пишут о том, что китайская машина теряет 50% от стоимости за год. Как поменять свою старую машину не знаю. Смотрю на российские, но пока тоже не впечатляют, — Светлана, Уфа.
Эксперты ведущих инвестиционных компаний на сайте «РБК Инвестиции» поделились своим мнением о том, что ждет фондовый рынок и какие активы наиболее перспективны для инвесторов в 2025 году.
Российский рынок акций продолжит рост в новом году. Аналитики прогнозируют рост индекса Мосбиржи в 2025. Рост в акциях в первом квартале может быть ограничен. Это связанно с риском новых санкций, введённых напоследок командой Джо Байдена. Второй квартал, по мнению экспертов, может начаться активным восстановительным подъемом.
Основный факторы, влияющие на российские акции в 2025 году, — это: политика ЦБ РФ. Геополитическая ситуация. Возможные санкции. Ослабление позиций рубля на валютном рынке.
Значимым драйвером для рынка акций останутся дивиденды. По оценкам аналитиков Альфа-Банка, на горизонте 12 месяцев дивидендная доходность российского рынка акций составит около 10,7%.