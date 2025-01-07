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Posted 7 января, 03:30

Published 7 января, 03:30

Modified 7 января, 08:11

Updated 7 января, 08:11

Гульнем напоследок — чем заняться в Уфе 7 января

Гульнем напоследок — чем заняться в Уфе 7 января

7 января 2025, 03:30
Фото: 1MI.
Затяжные новогодние каникулы близятся к концу. Как весело провести время в Уфе в предпоследний день праздничных выходных, расскажет Mkset.

Погода на 7 января

Внезапная оттепель в Уфе оказалась быстротечным явлением. Во вторник, 7 января, столбики термометров опустятся до -9… -11°C ночью, днем до -7… -9°С. Погода будет солнечной, снегопадов не ожидается, однако автомобилистов просят быть осторожнее — дороги остаются скользкими.

Развлечения для всей семьи

Городские власти подготовили мероприятия, которые придется на вкус любой семье: спортивные соревнования, рождественские елки и мастер-классы. Родители и дети любых возрастов точно найдут себе развлечение по душе. В парке Гафури стартовала Рождественская лыжная гонка и костюмированный забег на лыжах. Соревнования собрали более трехсот участников. В программе гонки: поздравление от Деда Мороза и Снегурочки, полевая кухня, медали участникам и сладкие подарки.

Что посмотреть? Уютный вечер в домашнем кинозале

Если вы устали от праздничных гуляний и хотите провести последние дни каникул в доме под уютным пледом, советуем обратить внимание на милый фильм «Новогодний шеф» (12+) о чудесах в преддверии главной ночи года. Фильм получил высокие оценки зрителей на «Кинопоиске», которые отметили, что доброе кино здорово скрасит темный зимний вечер.

Бонусная идея от редакции

Одним из излюбленных мест для прогулок у уфимцев остается парк Лесоводов. Недавно местные жители поделились в социальных сетях милой встречей с лесной красавицей. Кажется, этот парк — отличное место, чтобы насладиться живой природой зимним днём.

Фото: tg/Ufa_rb
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