Гульнем напоследок — чем заняться в Уфе 7 января

Городские власти подготовили мероприятия, которые придется на вкус любой семье: спортивные соревнования, рождественские елки и мастер-классы. Родители и дети любых возрастов точно найдут себе развлечение по душе. В парке Гафури стартовала Рождественская лыжная гонка и костюмированный забег на лыжах. Соревнования собрали более трехсот участников. В программе гонки: поздравление от Деда Мороза и Снегурочки, полевая кухня, медали участникам и сладкие подарки.