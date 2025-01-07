Гульнем напоследок — чем заняться в Уфе 7 января

Posted 7 января, 03:30
Published 7 января, 03:30
Modified 7 января, 08:11
Updated 7 января, 08:11
Внезапная оттепель в Уфе оказалась быстротечным явлением. Во вторник, 7 января, столбики термометров опустятся до -9… -11°C ночью, днем до -7… -9°С. Погода будет солнечной, снегопадов не ожидается, однако автомобилистов просят быть осторожнее — дороги остаются скользкими.
Городские власти подготовили мероприятия, которые придется на вкус любой семье: спортивные соревнования, рождественские елки и мастер-классы. Родители и дети любых возрастов точно найдут себе развлечение по душе. В парке Гафури стартовала Рождественская лыжная гонка и костюмированный забег на лыжах. Соревнования собрали более трехсот участников. В программе гонки: поздравление от Деда Мороза и Снегурочки, полевая кухня, медали участникам и сладкие подарки.
Если вы устали от праздничных гуляний и хотите провести последние дни каникул в доме под уютным пледом, советуем обратить внимание на милый фильм «Новогодний шеф» (12+) о чудесах в преддверии главной ночи года. Фильм получил высокие оценки зрителей на «Кинопоиске», которые отметили, что доброе кино здорово скрасит темный зимний вечер.
Одним из излюбленных мест для прогулок у уфимцев остается парк Лесоводов. Недавно местные жители поделились в социальных сетях милой встречей с лесной красавицей. Кажется, этот парк — отличное место, чтобы насладиться живой природой зимним днём.