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Posted 6 января, 12:45

Published 6 января, 12:45

Modified 6 января, 15:07

Updated 6 января, 15:07

Бывший МЧСник отметил столетний юбилей в Башкортостане

Ветеран отметил вековой юбилей в Башкирии

6 января 2025, 12:45
Фото: МЧС по РБ.

Бывший МЧСник отметил столетний юбилей в Башкортостане

Участник Великой Отечественной войны и ветеран МЧС Бикьян Аптикаев отметил свой 100-й день рождения в понедельник, 6 января.

Сотрудники МЧС Башкирии поздравили с вековым юбилеем ветерана Бикьяна Аптикаева. В годы Великой Отечественной войны мужчина попал на Ленинградский фронт, где самоотверженно и героически защищал Родину, рискуя жизнью ради защиты соотечественников. После войны Бикьян Асылкаевич продолжил служить на благо общества в рядах пожарных. Он возглавлял пожарную охрану родного села Балчиклы в Бакалинском районе на протяжении 33-х лет.

Многочисленные медали, ордена и грамоты Бикьяна Асылкаевича говорят о его честном и доблестном исполнении служебных и гражданских обязанностей. Сам Аптикаев до сих пор имеет активную гражданскую позицию, общается с бывшими коллегами и преемниками, а также с удовольствием дает наставления молодому поколению.

Бикьян Асылкаевич делится, что для него главным жизненным достижением является его крепкая и дружная семья: ветеран вместе с супругой уже воспитывают правнуков.

Фото: МЧС по РБ
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Сотрудники родного для Бикьяна Асылкаевича МЧС пожелали ветерану крепкого здоровья, тепла и долгих лет жизни.

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