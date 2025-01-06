Ветеран отметил вековой юбилей в Башкирии

Многочисленные медали, ордена и грамоты Бикьяна Асылкаевича говорят о его честном и доблестном исполнении служебных и гражданских обязанностей. Сам Аптикаев до сих пор имеет активную гражданскую позицию, общается с бывшими коллегами и преемниками, а также с удовольствием дает наставления молодому поколению.