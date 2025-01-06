Ветеран отметил вековой юбилей в Башкирии

Posted 6 января, 12:45
Published 6 января, 12:45
Modified 6 января, 15:07
Updated 6 января, 15:07
Сотрудники МЧС Башкирии поздравили с вековым юбилеем ветерана Бикьяна Аптикаева. В годы Великой Отечественной войны мужчина попал на Ленинградский фронт, где самоотверженно и героически защищал Родину, рискуя жизнью ради защиты соотечественников. После войны Бикьян Асылкаевич продолжил служить на благо общества в рядах пожарных. Он возглавлял пожарную охрану родного села Балчиклы в Бакалинском районе на протяжении 33-х лет.
Многочисленные медали, ордена и грамоты Бикьяна Асылкаевича говорят о его честном и доблестном исполнении служебных и гражданских обязанностей. Сам Аптикаев до сих пор имеет активную гражданскую позицию, общается с бывшими коллегами и преемниками, а также с удовольствием дает наставления молодому поколению.
Бикьян Асылкаевич делится, что для него главным жизненным достижением является его крепкая и дружная семья: ветеран вместе с супругой уже воспитывают правнуков.
Сотрудники родного для Бикьяна Асылкаевича МЧС пожелали ветерану крепкого здоровья, тепла и долгих лет жизни.
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