Уголовник построил наркоимперию в Башкирии

Posted 6 января, 07:25
Published 6 января, 07:25
Modified 6 января, 15:03
Updated 6 января, 15:03
Уголовник из Благовещенска, как считает следствие, устроил настоящую лабораторию по производству наркотиков в собственном гараже. Мужчина закупил необходимое оборудование и химвещества. По оценкам, домашнее производство было способно выдавать до десяти килограмм запрещенных веществ ежедневно.
В «волшебном гараже» оперативники нашли более двух килограмм мефедрона, ориентировочной стоимостью при сбыте около ₽8 млн, а также ещё пять килограмм неизвестных веществ. Сбывать продукцию из гаража планировалось путем закладок.
Пока оперативники выясняют все обстоятельства и ищут других причастных к производству лиц, наркобарона из Башкирии отправили под стражу.