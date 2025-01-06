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Posted 6 января, 07:25

Published 6 января, 07:25

Modified 6 января, 15:03

Updated 6 января, 15:03

Уфимец создал нарколабораторию в собственном доме

Уголовник построил наркоимперию в Башкирии

6 января 2025, 07:25
Фото: УФСБ России по РБ.

Уфимец создал нарколабораторию в собственном доме

Житель Башкирии отправился под стражу за создание нарколаборатории в гараже, сообщили в региональном УФСБ в понедельник, 6 января.

Уголовник из Благовещенска, как считает следствие, устроил настоящую лабораторию по производству наркотиков в собственном гараже. Мужчина закупил необходимое оборудование и химвещества. По оценкам, домашнее производство было способно выдавать до десяти килограмм запрещенных веществ ежедневно.

В «волшебном гараже» оперативники нашли более двух килограмм мефедрона, ориентировочной стоимостью при сбыте около ₽8 млн, а также ещё пять килограмм неизвестных веществ. Сбывать продукцию из гаража планировалось путем закладок.

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Пока оперативники выясняют все обстоятельства и ищут других причастных к производству лиц, наркобарона из Башкирии отправили под стражу.

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