Уфимский чиновник отчитался о спасении зимних каникул

Ранее Mkset рассказал, что неожиданное потепление в Уфе заставило закрыть ледовые городки в сердце Башкирии: фигурки и горки оградили сигнальными лентами, чтобы избежать несчастных случаев, а все развлекательные мероприятия были отменены.