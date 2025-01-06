Уфимский чиновник отчитался о спасении зимних каникул

Posted 6 января, 09:52
Published 6 января, 09:52
Modified 6 января, 15:08
Updated 6 января, 15:08
Ранее Mkset рассказал, что неожиданное потепление в Уфе заставило закрыть ледовые городки в сердце Башкирии: фигурки и горки оградили сигнальными лентами, чтобы избежать несчастных случаев, а все развлекательные мероприятия были отменены.
Однако в понедельник, 6 января, в Уфу вернулась настоящая русская зима. Спасатели проверили безопасность заново замерзших ледяных конструкций и дали добро на открытие зимних городков. Развлекательные мероприятие будут проходить по расписанию.
Метели, гололед или оттепель: Mkset рассказал, какие ещё погодные аномалии стоит ожидать жителям Башкирии.