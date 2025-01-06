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Posted 6 января, 09:52

Published 6 января, 09:52

Modified 6 января, 15:08

Updated 6 января, 15:08

Ледовые городки во второй раз открыли в Уфе

Уфимский чиновник отчитался о спасении зимних каникул

6 января 2025, 09:52
Фото: tg/Антон Тарасов.

Ледовые городки во второй раз открыли в Уфе

Уфимские ледовые городки заново начали свою работу после закрытия на фоне резкого потепления в городе, сообщил глава Октябрьского района Антон Тарасов в понедельник, 6 января.

Ранее Mkset рассказал, что неожиданное потепление в Уфе заставило закрыть ледовые городки в сердце Башкирии: фигурки и горки оградили сигнальными лентами, чтобы избежать несчастных случаев, а все развлекательные мероприятия были отменены.

Однако в понедельник, 6 января, в Уфу вернулась настоящая русская зима. Спасатели проверили безопасность заново замерзших ледяных конструкций и дали добро на открытие зимних городков. Развлекательные мероприятие будут проходить по расписанию.

Метели, гололед или оттепель: Mkset рассказал, какие ещё погодные аномалии стоит ожидать жителям Башкирии.

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