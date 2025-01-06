Уфа не даст заскучать — чем заняться 6 января

Если хочется уютно провести время дома или сходить в кино, то почему бы не посмотреть новогодний мультфильм? Рекомендуем «Три богатыря и Пуп Земли» (6+). Это продолжение приключений любимых героев, на этот раз они отправятся в прошлое, чтобы спасти мир. Мультфильм получил много положительных отзывов от зрителей. На «Кинопоиске» пользователи отмечают хороший юмор, красочную анимацию и интересный сюжет. Это отличный вариант для просмотра всей семьей.