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Posted 6 января, 03:51

Published 6 января, 03:51

Modified 6 января, 03:53

Updated 6 января, 03:53

Уфа не даст заскучать — чем заняться 6 января

Уфа не даст заскучать — чем заняться 6 января

6 января 2025, 03:51
Фото: 1MI.
Куда податься в предпоследний день новогодних каникул — Mkset расскажет про развлечения на любой вкус и возраст.

Погода на 6 января:

Зима в Уфе продолжает радовать (или не очень) своей переменчивостью. В понедельник, 6 января, уфимцев ждет облачная погода с прояснениями, ночью и местами днем небольшой снег. На дорогах, будьте внимательны, гололедица. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6, -8°C, днем -4, -6°С.

Локация для фото: «Арт-Квадрат» зажигает огни и объективы

Если вы ищете, где сделать крутые новогодние фото, то добро пожаловать на «Арт-Квадрат». Здесь и каток для любителей активного отдыха, и множество светящихся гирлянд, и оригинальные инсталляции. Каждый уголок — это готовая фотозона. А если захочется чего-то аутентичного, то загляните в соседнюю этнодеревню, где можно сделать снимки в колоритном стиле.

Что посмотреть? Новогодний мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли»

Если хочется уютно провести время дома или сходить в кино, то почему бы не посмотреть новогодний мультфильм? Рекомендуем «Три богатыря и Пуп Земли» (6+). Это продолжение приключений любимых героев, на этот раз они отправятся в прошлое, чтобы спасти мир. Мультфильм получил много положительных отзывов от зрителей. На «Кинопоиске» пользователи отмечают хороший юмор, красочную анимацию и интересный сюжет. Это отличный вариант для просмотра всей семьей.

Бонус от редакции:

• 12:00 Парк Кашкадан приглашает на новогодние семейные игры — отличная возможность активно провести время на свежем воздухе.

• 10:00 Если вы фанат горнолыжного спорта, то не пропустите Новогодний карнавал по горнолыжному спорту в СШОР по горнолыжному спорту (ул. Менделеева 160 корпус 6).

• 12:00 На площади Дворца спорта (ул. Рихарда Зорге, 41) вас ждет игровая программа «Эх, зимушка-зима!».

• 14:00–17:00 В ТРЦ «Планета» (ул. Энтузиастов, 20) пройдут новогодние мастер-классы, спектакли, шоу-программа и аквагрим.

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