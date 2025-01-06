Уфа не даст заскучать — чем заняться 6 января

Posted 6 января, 03:51
Published 6 января, 03:51
Modified 6 января, 03:53
Updated 6 января, 03:53
Зима в Уфе продолжает радовать (или не очень) своей переменчивостью. В понедельник, 6 января, уфимцев ждет облачная погода с прояснениями, ночью и местами днем небольшой снег. На дорогах, будьте внимательны, гололедица. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6, -8°C, днем -4, -6°С.
Если вы ищете, где сделать крутые новогодние фото, то добро пожаловать на «Арт-Квадрат». Здесь и каток для любителей активного отдыха, и множество светящихся гирлянд, и оригинальные инсталляции. Каждый уголок — это готовая фотозона. А если захочется чего-то аутентичного, то загляните в соседнюю этнодеревню, где можно сделать снимки в колоритном стиле.
Если хочется уютно провести время дома или сходить в кино, то почему бы не посмотреть новогодний мультфильм? Рекомендуем «Три богатыря и Пуп Земли» (6+). Это продолжение приключений любимых героев, на этот раз они отправятся в прошлое, чтобы спасти мир. Мультфильм получил много положительных отзывов от зрителей. На «Кинопоиске» пользователи отмечают хороший юмор, красочную анимацию и интересный сюжет. Это отличный вариант для просмотра всей семьей.
• 12:00 Парк Кашкадан приглашает на новогодние семейные игры — отличная возможность активно провести время на свежем воздухе.
• 10:00 Если вы фанат горнолыжного спорта, то не пропустите Новогодний карнавал по горнолыжному спорту в СШОР по горнолыжному спорту (ул. Менделеева 160 корпус 6).
• 12:00 На площади Дворца спорта (ул. Рихарда Зорге, 41) вас ждет игровая программа «Эх, зимушка-зима!».
• 14:00–17:00 В ТРЦ «Планета» (ул. Энтузиастов, 20) пройдут новогодние мастер-классы, спектакли, шоу-программа и аквагрим.