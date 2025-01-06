Погодные аномалии продолжат накрывать Башкирию

Как сообщили синоптики, в Башкортостан пришел мощный циклон, который принёс с собой природные капризы. Республику продолжают накрывать умеренные снегопады, а на востоке и северо-востоке региона осадки будут выпадать более обильно. Местами обычный снег сменится мокрым, что создаст опасные ситуации на дорогах.