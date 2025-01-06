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Posted 6 января, 06:55

Published 6 января, 06:55

Modified 6 января, 06:57

Updated 6 января, 06:57

Погодные аномалии продолжат накрывать Башкирию

Погодные аномалии продолжат накрывать Башкирию

6 января 2025, 06:55
Фото: 1MI.
Настоящие зимние ненастья накроют Башкирию в понедельник, 6 января, предупредили синоптики Башгидрометцентра.

Как сообщили синоптики, в Башкортостан пришел мощный циклон, который принёс с собой природные капризы. Республику продолжают накрывать умеренные снегопады, а на востоке и северо-востоке региона осадки будут выпадать более обильно. Местами обычный снег сменится мокрым, что создаст опасные ситуации на дорогах.

Помимо снегопадов в отдельных районах пройдут метели, а также возможно налипание снега на деревья и линии электропередач. Особо внимательным стоит быть и автомобилистам: местами на трассе возможна гололедица, снежные накаты и ухудшение видимости до 500 м.

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В Уфе ожидается небольшой снегопад и похолодание до -9°C днём, ночью столбики термометров опустятся до -14°C. Уфимских автомибилистов также предупредили об опасности гололеда на дорогах, а пешеходов просят быть осторожнее и избегать прогулок в неустойчивой обуви.

Ранее Mkset рассказал, как зимние аномалии в Башкирии испортили праздничные каникулы уфимцам.

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