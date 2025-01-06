Платная трасса в Башкирии стала «золотой»

С понедельника, 6 января, на Восточном выезде будут действовать новые расценки. Теперь стоимость проезда для водителей легковушек составит ₽150, тариф для машин побольше — ₽260, а владельцам грузовиков придется выложить ₽300. Кроме того, сэкономить на вечерних поездках не получится: скидки на проезд ночью отменили. Скидки на проезд ждут только владельцев транспондеров — владельцы устройств будут платить на ₽20 ниже.