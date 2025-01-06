mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 января, 06:57

Published 6 января, 06:57

Modified 6 января, 06:59

Updated 6 января, 06:59

Стоимость проезда по платной дороге повысилась в Башкирии

Платная трасса в Башкирии стала «золотой»

6 января 2025, 06:57
Фото: 1MI.

Стоимость проезда по платной дороге повысилась в Башкирии

Тарифы на проезд по Восточному выезду подняли в понедельник, 6 января, сообщили в региональном Минтрансе.

С понедельника, 6 января, на Восточном выезде будут действовать новые расценки. Теперь стоимость проезда для водителей легковушек составит ₽150, тариф для машин побольше — ₽260, а владельцам грузовиков придется выложить ₽300. Кроме того, сэкономить на вечерних поездках не получится: скидки на проезд ночью отменили. Скидки на проезд ждут только владельцев транспондеров — владельцы устройств будут платить на ₽20 ниже.

Транспондер — это устройство, которое помогает быстро и удобно оплачивать проезд. Он выглядит как маленький блок, который устанавливается на лобовом стекле автомобиля. Транспондер автоматически считывает информацию и списывает нужную сумму с счета.

Что будет с ценами на авто в 2025 году
Узнать подробнее

Как отметили в дирекции дороги, с момента открытия пути в марте 2024 года на нем действовали минимальные тарифы. Однако к началу 2025 года специалисты полностью наладили все системы, что позволило проезду заработать на должном уровне.

Ранее Mkset рассказал, в каких районах Башкирии автомобилистам стоит быть особенно осторожными.

В Башкирии гололёд стал причиной страшного ДТП — есть пострадавшие
Узнать подробнее
Читайте также:
Восточный выезд в Уфе станет дороже«Есть возможность постоять в пробке за деньги»: уфимцы изнывают от платной дороги«Восточный выезд» из Уфы сделали бесплатным
#Александра Воля#Башкирия#Уфа#Башкортостан#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Автомобилисты#Скидки#Восточный выезд#Тарифы#Проезд#Транспондер#Платная трасса
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика