Платная трасса в Башкирии стала «золотой»

Posted 6 января, 06:57
Published 6 января, 06:57
Modified 6 января, 06:59
Updated 6 января, 06:59
С понедельника, 6 января, на Восточном выезде будут действовать новые расценки. Теперь стоимость проезда для водителей легковушек составит ₽150, тариф для машин побольше — ₽260, а владельцам грузовиков придется выложить ₽300. Кроме того, сэкономить на вечерних поездках не получится: скидки на проезд ночью отменили. Скидки на проезд ждут только владельцев транспондеров — владельцы устройств будут платить на ₽20 ниже.
Транспондер — это устройство, которое помогает быстро и удобно оплачивать проезд. Он выглядит как маленький блок, который устанавливается на лобовом стекле автомобиля. Транспондер автоматически считывает информацию и списывает нужную сумму с счета.
Как отметили в дирекции дороги, с момента открытия пути в марте 2024 года на нем действовали минимальные тарифы. Однако к началу 2025 года специалисты полностью наладили все системы, что позволило проезду заработать на должном уровне.
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