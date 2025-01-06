Пенсионеры Башкирии получат денежный подарок в январе

Posted 6 января, 14:37
Published 6 января, 14:37
Modified 6 января, 15:09
Updated 6 января, 15:09
В 2025 году пенсии в Республике Башкортостан выросли сразу на 7,3%, почти на уровне прошлогодней индексации в 7,5%. Так средний размер выплат по старости составил ₽24 000 — в прошлом году сумма составляла ₽21 900. Надбавки получат и граждане с пенсиями по инвалидности и потере кормильца. Всего индексация коснулась более миллиона пенсионеров в Башкирии. Выплаты будут доставлены по привычному графику до 25 января.
Ранее Mkset сообщил, что тарифы на ЖКХ-услуги вырастут на 16,5% в Башкирии, несмотря на то, что Правительство РФ одобрило повышение тарифов только на 15%.