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Posted 6 января, 14:37

Published 6 января, 14:37

Modified 6 января, 15:09

Updated 6 января, 15:09

В Башкирии выплятят повышенные пенсии

Пенсионеры Башкирии получат денежный подарок в январе

6 января 2025, 14:37
Фото: 1MI.

В Башкирии выплятят повышенные пенсии

Пенсионеры в Башкирии получат проиндексированные пенсии, сообщили в региональном отделении Соцфонда в понедельник, 6 января.

В 2025 году пенсии в Республике Башкортостан выросли сразу на 7,3%, почти на уровне прошлогодней индексации в 7,5%. Так средний размер выплат по старости составил ₽24 000 — в прошлом году сумма составляла ₽21 900. Надбавки получат и граждане с пенсиями по инвалидности и потере кормильца. Всего индексация коснулась более миллиона пенсионеров в Башкирии. Выплаты будут доставлены по привычному графику до 25 января.

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