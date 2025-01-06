Пенсионеры Башкирии получат денежный подарок в январе

В 2025 году пенсии в Республике Башкортостан выросли сразу на 7,3%, почти на уровне прошлогодней индексации в 7,5%. Так средний размер выплат по старости составил ₽24 000 — в прошлом году сумма составляла ₽21 900. Надбавки получат и граждане с пенсиями по инвалидности и потере кормильца. Всего индексация коснулась более миллиона пенсионеров в Башкирии. Выплаты будут доставлены по привычному графику до 25 января.