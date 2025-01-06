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Posted 6 января, 16:15

Published 6 января, 16:15

Modified 6 января, 16:17

Updated 6 января, 16:17

Как пройдёт Рождество Христово 2025 в Уфе

Какие храмы проведут богослужения на Рождество Христово рассказали в Уфе

6 января 2025, 16:15
Фото: 1MI.

Как пройдёт Рождество Христово 2025 в Уфе

Сюжет
Праздник
В каких храмах Уфы пройдут богослужения в честь Рождества Христова 2025 в субботу, 7 января, рассказали в городской администрации.

Уже завтра, 7 января, пройдёт один из главных церковных праздников — Рождество Христово. Традиционно в храмах проходят праздничные богослужения. Администрация Уфы опубликовала график работы городских храмов:

Фото: Администрация Уфы

Также в администрации предупредили, что в Уфе будут перекрыты дороги, чтобы обезопасить участников дорожного движения. С 19:00 6 января до 8:00 7 января будут перекрыты участки возле храмов на улицах Маяковской, Бехтерева, Кирова, Амурской, Крестьянской, а также проезд возле дома 32 на улице Баязита Бикбая.

Также на телеканале «БСТ» будет проводится прямая трансляция Рождественского богослужения.

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