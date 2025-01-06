Какие храмы проведут богослужения на Рождество Христово рассказали в Уфе

Posted 6 января, 16:15
Published 6 января, 16:15
Modified 6 января, 16:17
Updated 6 января, 16:17
Уже завтра, 7 января, пройдёт один из главных церковных праздников — Рождество Христово. Традиционно в храмах проходят праздничные богослужения. Администрация Уфы опубликовала график работы городских храмов:
Также в администрации предупредили, что в Уфе будут перекрыты дороги, чтобы обезопасить участников дорожного движения. С 19:00 6 января до 8:00 7 января будут перекрыты участки возле храмов на улицах Маяковской, Бехтерева, Кирова, Амурской, Крестьянской, а также проезд возле дома 32 на улице Баязита Бикбая.
Также на телеканале «БСТ» будет проводится прямая трансляция Рождественского богослужения.