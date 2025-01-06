Какие храмы проведут богослужения на Рождество Христово рассказали в Уфе

Также в администрации предупредили, что в Уфе будут перекрыты дороги, чтобы обезопасить участников дорожного движения. С 19:00 6 января до 8:00 7 января будут перекрыты участки возле храмов на улицах Маяковской, Бехтерева, Кирова, Амурской, Крестьянской, а также проезд возле дома 32 на улице Баязита Бикбая.