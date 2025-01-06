Как не сойти с ума после новогодних каникул рассказали уфимские врачи

Posted 6 января, 06:28
Published 6 января, 06:28
Modified 6 января, 06:30
Updated 6 января, 06:30
В этом году новогодние каникулы продлятся 11 дней — с 29 декабря по 8 января. Как быстро влиться в рабочий темп после длительных выходных, рассказала врач-психолог Алиса Курамшина в беседе с UfaTime.ru.
В первый рабочий день не стоит перегружаться и требовать от себя обычной будничной продуктивности, лучше взять на выполнение более простые задачи.
Врач советует подробно расписать рабочие задачи на неделю, равномерно распределив нагрузку. Важно ставить реалистичные и выполнимые цели.
Важно не забывать о физических потребностях своего организма. Пейте больше воды, глубоко дышите и выполняйте небольшие физкультурные разминки.
Психолог советует не забывать о небольших перерывах в течение дня: возьмите десятимянутный перерыв, чтобы выпить кружку чая или пойти на небольшую прогулку.
Если адаптация к рабочему режиму дается особо тяжко, либо в новом году вы решили кардинально изменить свою жизнь, то стоит попробовать начать внутренние изменения с консультации у психолога.
Эти простые советы помогут жителям Башкирии влиться в рабочие будни без вреда для ментального здоровья и настроения. Ранее Mkset рассказал, о редком заболевании, атаковавшем Башкортостан.