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Posted 6 января, 06:28

Published 6 января, 06:28

Modified 6 января, 06:30

Updated 6 января, 06:30

Секретами посленовогодней адаптации поделилась психолог из Уфы

Как не сойти с ума после новогодних каникул рассказали уфимские врачи

6 января 2025, 06:28
Фото: 1MI.

Секретами посленовогодней адаптации поделилась психолог из Уфы

Выход на работу после затяжных каникул ежегодно бьет по моральному и физическому состоянию жителей Башкирии. Как облегчить послепраздничную адаптацию, рассказали уфимские врачи в понедельник, 6 января.

В этом году новогодние каникулы продлятся 11 дней — с 29 декабря по 8 января. Как быстро влиться в рабочий темп после длительных выходных, рассказала врач-психолог Алиса Курамшина в беседе с UfaTime.ru.

Не прыгайте с места в карьер

В первый рабочий день не стоит перегружаться и требовать от себя обычной будничной продуктивности, лучше взять на выполнение более простые задачи.

Четко распланируйте рабочую неделю

Врач советует подробно расписать рабочие задачи на неделю, равномерно распределив нагрузку. Важно ставить реалистичные и выполнимые цели.

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Проявите заботу к своему телу

Важно не забывать о физических потребностях своего организма. Пейте больше воды, глубоко дышите и выполняйте небольшие физкультурные разминки.

Включите в расписание отдых

Психолог советует не забывать о небольших перерывах в течение дня: возьмите десятимянутный перерыв, чтобы выпить кружку чая или пойти на небольшую прогулку.

Обратитесь к специалисту

Если адаптация к рабочему режиму дается особо тяжко, либо в новом году вы решили кардинально изменить свою жизнь, то стоит попробовать начать внутренние изменения с консультации у психолога.

Эти простые советы помогут жителям Башкирии влиться в рабочие будни без вреда для ментального здоровья и настроения. Ранее Mkset рассказал, о редком заболевании, атаковавшем Башкортостан.

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