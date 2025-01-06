Горсовет Уфы напомнил горожанам о неизбежном

Уже в этот четверг, 9 января, во всей России пройдёт первый рабочий день в 2025 году. Всего в новом году жителей Башкирии ожидает 244 рабочих дня, 6 из них будут сокращены на один час в предверии праздников, а также 121 выходной день. Ближайший сокращенный день пройдёт 7 марта, а 30 марта объявлен выходным днём в честь религиозного праздника Ураза-Байрам.