Горсовет Уфы напомнил горожанам о неизбежном

Posted 6 января, 15:43
Published 6 января, 15:43
Modified 6 января, 15:45
Updated 6 января, 15:45
График выходных и праздничных дней на наступивший год опубликовали в Башкирии:
Уже в этот четверг, 9 января, во всей России пройдёт первый рабочий день в 2025 году. Всего в новом году жителей Башкирии ожидает 244 рабочих дня, 6 из них будут сокращены на один час в предверии праздников, а также 121 выходной день. Ближайший сокращенный день пройдёт 7 марта, а 30 марта объявлен выходным днём в честь религиозного праздника Ураза-Байрам.
30 апреля рабочий день будет сокращен на один час, а с 1 по 4 мая пройдут всеми любимые «майские праздники». В преддверии выходного Дня Победы, 8 мая также считается выходным днём.
В честь ещё одного религиозного праздника — Курбан-Байрам — 5 июня объявлено сокращенным, а 6 июня выходным днём. Ещё одним сокращенным днём стали 11 июня, 10 октября и 1 ноября, а 12 и 13 июня, 13 октября, 3 и 4 ноября, а также 31 декабря станут дополнительными выходными днями.