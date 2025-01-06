«Бардак одним словом»: уфимские чиновники не могут найти проблем в городе

Однако, в Уфе и Стерлитамаке некоторые дворы все же проиграли в бою со снегом: на территориях нашли снежные шапки, сосульки на козырьках домов и неочищенные выходы из подъездов. УК этих домов вынесли предостережения с короткими сроками устранения нарушений.