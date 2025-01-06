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Posted 6 января, 11:38

Published 6 января, 11:38

Modified 6 января, 15:06

Updated 6 января, 15:06

Госкомитет Башкирии обследовал сотню дворов за день

«Бардак одним словом»: уфимские чиновники не могут найти проблем в городе

6 января 2025, 11:38
Фото: tg/Ратмир Мавлиев.

Госкомитет Башкирии обследовал сотню дворов за день

Инспекторы Госкомитета Башкирии за день оценили качество уборки территорий от снега и наледи в сотне дворов Республики Башкортостан, сообщили в ведомстве в понедельник, 6 января.

В Госкомитете Башкирии собрали все жалобы в СМИ, соцсетях и на круглосуточной линии и отправились на мониторинг дворов республики. В Баймаке, Нефтекамска, Туймазах, Октябрьском, Чишмах и Новобулгаково нарушений не выявлено.

Мэр Нефтекамска отчитался об уборке снега в городе
Мэр Нефтекамска отчитался об уборке снега в городе
Мэр Нефтекамска отчитался об уборке снега в городе
Мэр Нефтекамска отчитался об уборке снега в городе. Фото: tg/Эльдар Валидов

Однако, в Уфе и Стерлитамаке некоторые дворы все же проиграли в бою со снегом: на территориях нашли снежные шапки, сосульки на козырьках домов и неочищенные выходы из подъездов. УК этих домов вынесли предостережения с короткими сроками устранения нарушений.

Уфимцы, тем временем, вновь превратили комментарии под постами мэра Ратмира Мавлиева в соцсетях в книгу жалоб на некачественную уборку в городе:

— Свалка грязного снега с реогентами организовывают УК рядом с подъездом напротив окон 1 этажа и жилого дома. И так каждый год. В целях экономии, как они говорят. Это по Дуванскому бульвару 26.
— Улица Батырская так и не расчищена. Ни парковочные места, вдоль дома 6, 8, 12 со стороны проезжей части, ни дворы. Администрация отписалась в очередной раз ваше обращение принято, так все и заглохло. Не понимаю, чего ждут начало рабочей недели, когда здесь будут снова пробки, не проехать не пройти, когда в районе одни больницы, станция скорой мед помощи и машины которой не смогут проехать. Бардак одним словом .
— Объясните пожалуйста почему эвакуаторы могут работать в праздники, так как они приносят деньги в бюджет. А коммунальные службы не могут чистить дороги? — пишут местные жители в комментариях.
Фото: Местные жители

Ранее Mkset рассказал о повторном открытии ледовых городков в Башкирии.

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