«Бардак одним словом»: уфимские чиновники не могут найти проблем в городе

Posted 6 января, 11:38
Published 6 января, 11:38
Modified 6 января, 15:06
Updated 6 января, 15:06
В Госкомитете Башкирии собрали все жалобы в СМИ, соцсетях и на круглосуточной линии и отправились на мониторинг дворов республики. В Баймаке, Нефтекамска, Туймазах, Октябрьском, Чишмах и Новобулгаково нарушений не выявлено.
Однако, в Уфе и Стерлитамаке некоторые дворы все же проиграли в бою со снегом: на территориях нашли снежные шапки, сосульки на козырьках домов и неочищенные выходы из подъездов. УК этих домов вынесли предостережения с короткими сроками устранения нарушений.
Уфимцы, тем временем, вновь превратили комментарии под постами мэра Ратмира Мавлиева в соцсетях в книгу жалоб на некачественную уборку в городе:
— Свалка грязного снега с реогентами организовывают УК рядом с подъездом напротив окон 1 этажа и жилого дома. И так каждый год. В целях экономии, как они говорят. Это по Дуванскому бульвару 26.
— Улица Батырская так и не расчищена. Ни парковочные места, вдоль дома 6, 8, 12 со стороны проезжей части, ни дворы. Администрация отписалась в очередной раз ваше обращение принято, так все и заглохло. Не понимаю, чего ждут начало рабочей недели, когда здесь будут снова пробки, не проехать не пройти, когда в районе одни больницы, станция скорой мед помощи и машины которой не смогут проехать. Бардак одним словом .
— Объясните пожалуйста почему эвакуаторы могут работать в праздники, так как они приносят деньги в бюджет. А коммунальные службы не могут чистить дороги? — пишут местные жители в комментариях.